dena-Umfrage: Jedes zweite deutsche Unternehmen nutzt digitale Technologien zur Erhöhung seiner Energieeffizienz

Berlin (ots) -- Kuhlmann: Digitalisierung ist wichtiger Katalysator fürinnovative Geschäftsideen im Bereich EnergieeffizienzFür knapp drei Viertel (74%) der Unternehmen in Deutschland istdie Digitalisierung derzeit ein relevantes Thema. In rund der Hälfte(51%) der Unternehmen kommen digitale Lösungen und Produkte bereitszum Einsatz, um die eigene Energieeffizienz zu steigern. Das ergabeine repräsentative Online-Umfrage im Auftrag der "Plattform DigitaleEnergiewelt" der Deutschen Energie-Agentur (dena) unter 518Unternehmen."Die Ergebnisse zeigen, wie eng die Themen Digitalisierung undEnergieeffizienz in der Praxis miteinander verknüpft sind. DieDigitalisierung bietet Unternehmen aller Größen und Branchen neueMöglichkeiten, ihre Energieverbräuche deutlich einfacher und präziserzu erfassen, zu analysieren und zu optimieren. Dadurch könnenUnternehmen ihre Energieeffizienz effektiv steigern, woraus in derSumme ein großer Mehrwert für die Energiewende entstehen wird",erklärt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung."Die Digitalisierung hat eine Katalysatorfunktion für innovativeGeschäftsideen auf dem Gebiet der Energieeffizienz. Dies sollten wirnutzen, um neue digitale Lösungen und Energiedienstleistungen zuentwickeln", so Kuhlmann weiter.Über die Plattform Digitale EnergieweltDie dena treibt die Marktentwicklung für Energieeffizienz imdigitalen Zeitalter unter anderem mit der Plattform DigitaleEnergiewelt voran. Hier tauschen sich Akteure aus Wirtschaft,Wissenschaft und Fachöffentlichkeit über die Einsatzmöglichkeitendigitaler Technologien aus und entwickeln zukunftsfähigeLösungsansätze, Handlungsstrategien und Geschäftsmodelle für dieDigitalisierung der Energiewelt. Die Plattform vernetzt Akteure ausder Energiewirtschaft und angrenzenden Bereichen wie Mobilität,Wärme, Gebäudeautomatisierung, IT, Logistik und Finanzwirtschaft.Die Plattform wird unter der Leitung der dena aktuell gemeinsammit folgenden Projektpartnern durchgeführt: 50Hertz Transmission,ARGE Netz, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW),Digital Energy Solutions, enercity der Stadtwerke Hannover, EuropeanEnergy Exchange AG (EEX), Fichtner Consulting, Haselhorst Associates,Huawei Technologie Deutschland, ista Deutschland, Kisters AG, JoschkaFischer & Company, m3 management consulting, P3 Group, RheinEnergie,SAG Group, SAP SE Walldorf, Siemens AG, Stromnetz Berlin, TenneT TSO,TransnetBW, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA),Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Viessmann und ZentralverbandElektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Als Berater fungierenProf. Dr. Marc Oliver Bettzüge (Energiewirtschaftliches Institut ander Universität zu Köln), Dr. habil. Christian Growitsch (UniversitätHamburg), Prof. Dr. Andreas Löschel (WestfälischeWilhelms-Universität Münster) und Ewald Woste.Weitere Informationen zur Plattform Digitale Energiewelt findensich unter: www.digitale-energiewelt.de.Die Daten der angeführten Umfrage beruhen auf einerOnline-Erhebung der YouGov Deutschland GmbH, bei der Entscheider in518 deutschen Unternehmen befragt wurden. Die Ergebnisse sindrepräsentativ für deutsche Unternehmen, gewichtet nach demBeschäftigtenanteil pro Unternehmensgröße.