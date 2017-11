dena-Umfrage: Deutsche Energiewende wird international als Erfolg wahrgenommen

Berlin (ots) -- Energiewende Survey zeigt: Erneuerbare Energien undEnergieeffizienz sind als Säulen der Energiewende internationalbekanntEine Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (dena) unter deninternationalen Teilnehmern des diesjährigen Berlin Energy TransitionDialogue zeigt: Die deutsche Energiewende wird im Ausland nach wievor als Erfolg wahrgenommen. Drei Viertel der Befragten sehen siepositiv, nur vier Prozent negativ. Insgesamt haben Entwicklungs- undSchwellenländer (84 Prozent) ein besseres Bild der deutschenEnergiewende als Industrieländer (65 Prozent). Die Befragten rechnender Energiewende insbesondere einen positiven Einfluss aufInnovationskraft, Forschung und Entwicklung (96 Prozent), sowie aufdie Schaffung von Arbeitsplätzen (73 Prozent) und auf das Erreichender Klimaziele (87 Prozent) zu. Manche Aspekte werden jedoch kritischbetrachtet, wie die Integration in den europäischen Energiemarkt oderdie Versorgungssicherheit. Für die "Energiewende Survey" interviewtedie dena 102 Energieexperten aus über 40 Ländern beim internationalenBerlin Energy Transition Dialogue des Auswärtigen Amtes und desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie im März 2017.Dialog besonders wichtig für Erfolg der EnergiewendeDie Ziele der deutschen Energiewende und ihrer beiden Säulenerneuerbare Energien (78 Prozent) und Energieeffizienz (73 Prozent)sind der überwiegenden Mehrheit der Befragten bekannt. Beim Ausbauder erneuerbaren Energien gehen die Experten davon aus, dassDeutschland seine Ziele erreichen wird. Bei der Verkehrs- undWärmewende wird Deutschland jedoch nicht als Vorbild wahrgenommen.Experten aus Industriestaaten sehen die Zielerreichung insgesamtetwas kritischer: bei der Emissionsreduzierung denken 57 Prozent,dass das Ziel nicht erreicht werde. Experten aus Schwellen- undEntwicklungsländern sehen dies deutlich positiver."Dialogformate wie der Berlin Energy Transition Dialogue sindwichtig - um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und Synergieneinzugehen. Damit wir gemeinsam eine sichere, nachhaltige undleistbare globale Energieversorgung gestalten, die zum Erreichen derKlimaziele beiträgt", so Andreas Kuhlmann, der Vorsitzende derdena-Geschäftsführung.Deutschland gilt als Vorbild bei der Umsetzung der EnergiewendeEin Großteil (70 Prozent) der befragten Experten hat angegeben,dass ihre Herkunftsländer auch eigene Energiewendestrategien haben.Der Fokus liegt auf erneuerbaren Energien (66 Prozent), gefolgt vonEnergieeffizienz (58 Prozent) und Emissionsreduktion (53 Prozent).Der Ausstieg aus der Kernenergie (7 Prozent) spielt internationalkaum eine Rolle.Deutschland gilt dabei für die meisten als Land, von dem manlernen kann: Mehr als 90 Prozent geben an, dass sie Politikmaßnahmenaus Deutschland zumindest teilweise als Blaupause für ihre eigenenEnergiewenden sehen. Besonders viele Länder treiben die Energiewendeim Strombereich (71 Prozent) voran, die Hälfte auch im BereichEnergieeffizienz. Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung derEnergiewende werden in den politisch-rechtlichen Rahmenbedingungengesehen, gefolgt von der Wirtschaftlichkeit.Technologisches Know-how aus Deutschland ist bei deninternationalen Experten besonders gefragt. Schwellen- undEntwicklungsländer sind vor allem an Capacity Building undEnergiepartnerschaften interessiert.Zur UmfrageDie Umfrage "Energiewende Survey" führt die dena seit 2016 einmalim Jahr im Rahmen des Berlin Energy Transition Dialogue durch, derdurch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dasAuswärtige Amt finanziert wird. Ziel der Untersuchung ist es, dreiFragen zu beantworten: Wie wird die deutsche Energiewendeinternational wahrgenommen? Wie gestalten andere Länder ihreEnergiewenden? Und inwieweit können Lösungsansätze aus Deutschlandals Vorbild dienen?Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Energiewende Surveyunter http://bit.ly/2mRL63p.Zum Berlin Energy Transition DialogueDas Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie veranstalten einmal im Jahr den Berlin Energy TransitionDialogue. Mehr als 2000 hochkarätige Gäste aus 80 Ländern nahmen 2017daran teil, darunter über 30 Energie- und Außenminister. Mit demBerlin Energy Transition Dialogue präsentiert die Bundesregierungpolitische und technologische Konzepte für die globale Energiewende,um diese mit den internationalen Partnern zu diskutieren undinternationale Kooperationen bei Klimaschutz, erneuerbaren Energienund Energieeffizienz voranzutreiben. Die Konferenz wird von derBundesregierung gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energiee. V., dem Bundesverband Solarwirtschaft e. V., demBeratungsunternehmen eclareon sowie der Deutschen Energie Agentur(dena) veranstaltet und von einem umfangreichen Begleitprogrammeingerahmt.Weitere Informationen zum Berlin Energy Transition Dialogue findenSie in unserer Top Story unterwww.dena.de/newsroom/berlin-energy-transition-dialogue-2017/ sowieunter www.energiewende2017.com.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Karin Adolph, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-673, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699,E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell