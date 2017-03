dena-Netzflexstudie: Parallele Nutzung von Speichern für Strommarkt und Netzbetrieb senkt Kosten der Energiewende

Berlin (ots) -- Kuhlmann: "Im Fokus der nächsten Legislaturperiode sollten diePotenziale für Innovationen und neue Geschäftsmodelle stehen."Die Mehrfachnutzung von Speichern und anderenFlexibilitätstechnologien kann die Kosten der Energiewende deutlichsenken und Netzausbau vermeiden. Das ist das Ergebnis derNetzflexstudie der Deutschen Energie-Agentur (dena). WerdenFlexibilitätstechnologien nicht nur marktorientiert betrieben,sondern auch zur Entlastung des Stromnetzes eingesetzt, senkt das dievolkswirtschaftlichen Kosten und reduziert den Ausbaubedarf imVerteilnetz. Gleichzeitig profitieren Netz- und Anlagenbetreiberdurch zusätzliche Kosteneinsparungen bzw. Erlösmöglichkeiten. Derparallele Einsatz der Flexibilitätstechnologien hat das Potenzial,Strommarkt und Netzbetrieb zu verbinden und so zum Motor fürInnovationen und neue Geschäftsfelder zu werden, so das Fazit derdena. Derzeit behindern aber die rechtlichen und regulatorischenRahmenbedingungen den optimalen Einsatz.Energiewende braucht intelligente Verbindung zwischen Markt undNetz"Wir haben erstmals die Mehrfachnutzung vonFlexibilitätstechnologien für verschiedene Anwendungsfälledurchgespielt. Die Ergebnisse sind eindeutig: Gelingt die paralleleNutzung für Markt und Netz, entsteht eine wirtschaftliche'Win-Win-Win-Situation' - für die Anbieter vonFlexibilitätstechnologien, die Netzbetreiber und die Verbraucher",sagte Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung."Gebraucht wird eine Brücke zwischen Markt und Stromnetz. So kann eingroßes, neues Spielfeld für innovative Produkte entstehen. DieSpieler sind bereits auf dem Platz, das hat die branchenübergreifendeBeteiligung an unserer Netzflexstudie gezeigt. Der Ball liegt jetztauch beim Gesetzgeber: Das heißt zum Beispiel, dieNetzentgeltsystematik für eine Mehrfachnutzung vonFlexibilitätstechnologien weiterzuentwickeln."Netzentgelte flexibler gestalten und FlexibilitätsprodukteermöglichenDie dena-Netzflexstudie zeigt, dass Anlagenbetreiber zurNetzstabilisierung beitragen können, indem sie ihre Anlage soeinsetzen, dass Überlastungen im Stromnetz vermieden werden. DerNetzbetreiber spart Kosten, weil so weniger Ausbaubedarf imStromverteilnetz anfällt. Derzeit haben Anlagenbetreiber aber keinefinanziellen Anreize, entsprechend zu handeln. Die dena plädiertdeshalb dafür, die bisherige Struktur der Netzentgelte flexibler zugestalten: Es sollten Tarife geschaffen werden, die sich dynamischeran der aktuelle Auslastung der Stromleitungen orientieren. Einweiterer Anreiz für den Anlagenbetreiber kann die Entwicklung vonFlexibilitätsprodukten sein. Das bedeutet, dass der Netzbetreiber denBeitrag zur Netzentlastung von Flexibilitätstechnologien zufeststehenden Konditionen vergüten kann.Handlungsspielraum und Anreize für NetzbetreiberGleichzeitig müsste der Netzbetreiber rechtlich die Möglichkeithaben, auf die Flexibilitätstechnologien der Anlagenbetreiberzuzugreifen, um dadurch das Stromnetz bei Bedarf steuern undstabilisieren zu können. Bislang aber gibt es attraktivere Anreizefür Investitionen in den konventionellen Netzausbau als in innovativeVerfahren und smarte Technologien. Deshalb sollte der Gesetzgebereinen rechtlichen Rahmen schaffen, der standardisierteFlexibilitätsprodukte und deren Nutzung definiert.Die dena-Netzflexstudie untersucht die Mehrfachnutzung vonFlexibilitätstechnologienDie dena-Netzflexstudie untersucht, wie Flexibilitätstechnologienmehrfach genutzt werden können, das sogenannte "Multi-Use". DieAnalyse der dena erfolgte anhand von sechs Fallbeispielen, dierepräsentativ sind für die Anwendungsmöglichkeiten vonFlexibilitätstechnologien und alle Verteilnetzebenen berücksichtigen.Ein Fallbeispiel aus der Studie: Ein Anlagenbetreiber setzt eineBatterie in Kombination mit einer Photovoltaikanlage primär ein, umseinen Strombedarf zu reduzieren. Im Anwendungsfall "Multi-Use" setzter seine Anlage für das Handeln am Strommarkt ein und stabilisiertzusätzlich das Stromnetz.Die dena-Netzflexstudie wurde mit 23 Partnern inbranchenübergreifender Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Herstellernund Projektentwicklern erneuerbarer Energien sowie Herstellern vonSpeichertechnologien erstellt.Die Studie, ein Pressehintergrundpapier sowie weitere Dokumenteund Informationen sind unterwww.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/netzflexstudieverfügbar.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Kerstin Ladiges, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 72 61 65-655, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail:ladiges@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell