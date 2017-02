dena-Modellvorhaben: Mehrheit der Mieter profitiert von Informationen zum Wärmeverbrauch (FOTO)

Berlin (ots) -- Deutschlandweit größter Praxistest zu Verbrauchstransparenz inGebäuden abgeschlossen- Durchschnittliche Einsparungen beim Heizungsverbrauch von 10Prozent- Mehrheit der Mieter kann Nutzung weiterempfehlenMieter, die monatlich Informationen zu ihrem Heizungsverbraucherhalten, können diesen durchschnittlich um 10 Prozent senken. Dasist das zentrale Ergebnis des Modellvorhabens "Bewusst heizen, Kostensparen" - des deutschlandweit größten Praxistests zurVerbrauchstransparenz in Gebäuden, den die Deutsche Energie-Agenturgemeinsam mit dem Energiedienstleister ista, dem Deutschen Mieterbundund dem Bundesbauministerium durchgeführt hat. Der Abschlussberichtwurde am 21. Februar an Staatssekretär Jochen Flasbarth vomBundesbauministerium in Berlin übergeben.Gemeinsam mit ihren Partnern hat die dena in dem Pilotprojekt übermehrere Jahre die Heizungsverbräuche von rund 1.000 Mieterhaushaltenaus Essen, München und Berlin ausgewertet. Rund 200 Haushalteerhielten dabei regelmäßige Informationen über ihren Wärmeverbrauchvia Webportal, App oder per Post."Auch vermeintlich kleine Maßnahmen können einen wichtigen Beitragzum Gelingen der Energiewende und zur Erreichung unsererKlimaschutzziele leisten", sagte Staatssekretär Flasbarth bei derÜbergabe des Berichts. "Das Projekt zeigt uns zugleich, dassklimaschonendes Verhalten ein Lernprozess ist, dessen Basis mehrWissen und Verbrauchstransparenz sind.""Die Verbrauchsinformation wirkt bei den meisten Mietern", sodena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann. "Sie kann damit eine wichtigeBasis dafür sein, dass Mieter Verbrauch und Kosten im Griff behaltenkönnen."Das ganze Haus profitiert von Verbrauchsinformation1. Ein Blick auf die ausgewerteten Mieterhaushalte zeigt:Monatliche Verbrauchsinformationen helfen Mietern, Wärme einzusparen.Die Einsparungen werden mehrheitlich im ersten Jahr der Anwendungerreicht und werden danach weitgehend gehalten. Entsprechend könnenrund 90 Prozent der Mieter die Nutzung der Verbrauchsinformationempfehlen.2. Nicht nur die rund 200 Mieter, die Verbrauchsinformationen überWebportal, App oder Post erhalten, profitieren davon, sondern dieGesamtheit der Hausbewohner: In den Gebäuden der Modellregionen sankder Heizungsverbrauch im Durchschnitt um 8 Prozent. Denn durch denverstärkten Austausch in den Mietshäusern und durch dieSensibilisierung aller Mieter im Rahmen des Projekts profitiertenauch die Nachbarn der teilnehmenden Mieter indirekt von denInformationen. Demgegenüber steht ein nur um 2 Prozent sinkenderVerbrauch im deutschen Mehrfamilienhausbestand außerhalb derModellregionen.3. Bei der Verbrauchsentwicklung gibt es eine Bandbreite vonzweistelligen Einsparungen bis hin zu Mehrverbräuchen in denuntersuchten Mehrfamilienhäusern. Nicht jeder Mieter konnte also eineEinsparung erzielen. Technische Hintergründe für diese Entwicklungkonnten ausgeschlossen werden. Hier gibt es weiterenUntersuchungsbedarf, um mehr darüber zu erfahren, warum dieseUnterschiede auftreten und welche zusätzlichen Einflüsse es für dasVerbrauchsverhalten gibt. Im Rahmen der Mieterbefragungen zeigtesich, dass sozio-ökonomische Faktoren wie das Alter oder dasEinkommen dabei eine wichtige Rolle spielen können.Wirtschaftlichkeit der VerbrauchsinformationAb einer Wärmeeinsparung von drei Prozent pro Jahr rechnet sichdie monatliche Verbrauchsinformation für Mieterhaushalte, die mitFunktechnik ausgestattet sind und das Webportal nutzen, wenn man dieaktuellen Energiepreise und die von ista veranschlagten Kosten vondurchschnittlich etwa 20 Euro pro Jahr und Haushalt zugrunde legt.Reduziert der Mieter seinen Heizungsverbrauch stärker, bleibt einGewinn für die Haushaltskasse im niedrigen zweistelligen Bereich.Muss zunächst auf Funk-Messtechnik umgerüstet werden, müsste einMieter zwischen fünf und sechs Prozent seines Verbrauchs einsparen.Im Modellprojekt, in dem die Mieter die Information kostenloserhielten, konnten die meisten Mieter Einsparungen von mehr als 3Prozent erzielen.Datenschutz in der PraxisIm Austausch mit den Mietern konnten keine datenschutzrechtlichenBedenken festgestellt werden. Allerdings gibt es nochOptimierungspotenzial, um die Nutzung der Verbrauchsinformation zuvereinfachen, da beispielsweise mit jedem Mieter einzeln eineschriftliche Datenschutzerklärung abgeschlossen werden muss. Hierfürgilt es praxistauglichere Lösungen im Dialog mit Wohnungswirtschaftund Mieterbund zu finden, die zugleich die Datensouveränität derMieter gewährleisten.Pressestatements der Projektpartner, eine Management Summary undder Abschlussbericht in ganzer Länge sowie weitere Informationen zumModellvorhaben stehen unter www.bewusst-heizen.de/presse zurVerfügung.