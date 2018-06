dena-Leitstudie unterstreicht wachsende Rolle von Gas im Energiesystem der Zukunft / Plädoyer für technologieoffenen und kosteneffizienten Klimaschutz

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - Die heute von der Deutschen Energie-Agentur (dena)vorgestellte Leitstudie "Integrierte Energiewende" gibtHandlungsempfehlungen für die politischen Rahmenbedingungen derEnergiewende. Die Studie zeigt: Die Klimaziele 2050 sind mit einemtechnologieoffenen Ansatz mit Gas deutlich günstiger zu erreichen alsmit einer forcierten Elektrifizierung. Die Ergebnisse kommentiert Dr.Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS: "OhneWettbewerb im Markt ist die Energiewende zum Scheitern verurteilt,denn die deutlich höheren Kosten einer Vollelektrifizierung ohnezusätzlichen Nutzen wird die Gesellschaft nicht akzeptieren. Und eswird deutlich: Nur mit Gas gelingt die Energiewende."Bis 2050 will die Bundesregierung die deutschen CO2-Emissionen um80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 senken. Die dena-Studie untersuchtverschiedene Szenarien zur Erreichung dieser Klimaschutzziele. ImVergleich zwischen einem Szenario, das einen breiten Mix anTechnologien zulässt, und einer forcierten Elektrifizierung zeigt dieStudie: Mit einem technologieoffenen Energiesystem kann sogar dasambitionierte 95-Prozent-Ziel günstiger erreicht werden als das80-Prozent-Ziel mit der Strategie der "Vollelektrifizierung".Gastechnologien werden zunehmend wichtig für die Dekarbonisierungvon Strom, Wärme und Verkehr. Der Anteil von Erdgas im deutschenEndenergieverbrauch steigt auf über ein Drittel. Gas wird dadurchneben den Erneuerbaren zur zweiten tragenden Säule des deutschenEnergiemixes. So werden Gaskraftwerke laut dena-Prognose in allenuntersuchten Szenarien zum Fundament der gesicherten Stromerzeugung.Im Verkehrssektor wird Gas in Form von Erdgas und Wasserstoff zumMarktführer und löst den etablierten Kraftstoff Diesel ab. ImWärmemarkt behält Gas seine Marktstärke bei und zählt in Verbindungmit Solar zu den führenden Heiztechniken. Um die Klimaziele bis 2050zu erreichen, wird fossiles Gas zunehmend erneuerbar.Von zentraler Bedeutung für das zukünftige Energiesystem bleibtnach Angaben der Studie damit auch die bestehende Gasinfrastruktur.Sie kann flexibel und mit hoher Spitzenlast auf die unsteteEinspeisung der Erneuerbaren reagieren sowie zunehmend zurBereitstellung von synthetischen Gasen und Biomethan genutzt werden.Dadurch wird sie unverzichtbar für die Vollendung der Energiewende."Den Weg in eine klimaneutrale Energiezukunft müssen Gas undErneuerbare gemeinsam gehen, das belegt die Leitstudie eindrucksvoll.Nur durch eine intelligente Kombination von bestehenden und neuenInfrastrukturen wird Klimaschutz auch kosteneffizient möglich",erklärt Kehler abschließend.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßPressesprecherinT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell