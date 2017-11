dena-Kongress: Kuhlmann plädiert für Fokus auf CO2-Reduzierung / Energiewendegipfel gibt Einblick in Agenda für integrierte Energiewende

Berlin (ots) - Einen Tag vor Beginn des Kongresses der Deutschen Energie-Agentur(dena) am Montag in Berlin hat der Vorsitzende der dena-Geschäftsführung,Andreas Kuhlmann, dafür plädiert, in der Energiewende den Fokus auf dieReduzierung von Treibhausgasemissionen zu richten. "Durch dieSondierungsgespräche der Jamaika-Parteien und die UN-Klimakonferenz steht dieEnergiewende wieder oben auf der politischen Agenda. Wichtig ist jetzt, dass wiruns nicht in Debatten über Einzelmaßnahmen verstricken und damit die Perspektiveverengen. Das große Ziel ist eine nahezu emissionsfreie Volkswirtschaft im Jahr2050. Mit welchen Technologien und Geschäftsmodellen wir dieses Ziel erreichen,kann heute niemand genau sagen; aber wir können heute die Voraussetzungen dafürschaffen, dass innovative Unternehmen diese Technologien und Geschäftsmodelleentwickeln.Wir brauchen einen neuen ökonomischen Rahmen, der den Markt konsequent auf dieReduzierung von CO2-Emissionen ausrichtet. Überall sind Innovationen gefragt, inEnergie, Industrie, Gebäude, Verkehr und über die Sektoren hinweg. Dashistorisch gewachsene System aus technologiespezifischen Steuern, Umlagen undAbgaben ist zu einem Dschungel angewachsen, der die Entwicklung hemmt. Mit einemneuen ökonomischen Rahmen können wir das System vereinfachen und klare Anreizefür die Reduktion von CO2-Emissionen setzen. Innerhalb dieses Rahmens könnenUnternehmen im Wettbewerb nach den besten Lösungen für Klimaschutz undintegrierte Energiewende suchen. Das wäre ein großer Wurf. Darauf sollten wirunseren Mut und unsere Gestaltungskraft konzentrieren. Dieser Ansatz müsste auchfür alle Jamaika-Parteien attraktiv sein, denn er bringt mehr Marktwirtschaft(FDP), mehr Fokussierung auf Klimaschutz (Grüne) und eine Zukunftsperspektivefür den Industriestandort Deutschland (CDU/CSU).Der dena-Kongress kommt deshalb gerade zur rechten Zeit. Als ersterEnergiewendegipfel nach der Bundestagswahl bietet er die Gelegenheit, dieDebatte zu vertiefen, das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen undneue Partnerschaften aufzubauen. Viele Akteure haben sich in den letzten Wocheneingebracht, um der Debatte über die Zukunft der Energiewende Impulse zu geben -die dena zum Beispiel mit der Leitstudie Integrierte Energiewende, derGebäudestudie, der E-Fuels-Studie, der Studie über Alternativen zur Finanzierungdes EEG und, gemeinsam mit 15 Energie- und Klimaschutzexperten, mit einerInitiative zur Bepreisung von CO2. Viele dieser Akteure kommen auf demdena-Kongress zu Wort. Gleichzeitig zeigen wir, welche Erfolgsprojekte dieEnergiewende bereits hervorgebracht hat. Und wir bieten eine Bühne für Start-upsund Unternehmen, die ihre Geschäftsideen für Energiewende und Klimaschutzpräsentieren."dena-Kongress: zwei Tage volles EnergiewendeprogrammAm ersten Tag des dena-Kongresses stehen die zentralen Herausforderungen fürPolitik und Wirtschaft im Mittelpunkt: Wie sieht der Weg zu einem integriertenEnergiesystem aus? Welche Transformationspfade muss Deutschland einschlagen, umseine Klimaschutzziele zu erreichen? Hierzu werden unter anderem Sprecher derneuen Bundestagsfraktionen Stellung beziehen. Andreas Kuhlmann wirdZwischenergebnisse aus der Leitstudie Integrierte Energiewende vorstellen.Führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden über denökonomischen Rahmen der Energiewende diskutieren.Der Schwerpunkt des zweiten Kongresstags liegt auf neuen Geschäftsmodellen,smarten Lösungsansätzen und Best-Practice-Beispielen für die Umsetzung derEnergiewende. Thematisiert werden unter anderem nachhaltige Stadtentwicklung,Digitalisierung sowie energetische Gebäudesanierung und Infrastruktur. Im Rahmendes Kongresses wird die dena den internationalen Energy Efficiency Award fürherausragende Energieeffizienzprojekte verleihen. Bei der Abendveranstaltung am20. November werden die deutschen Finalisten des internationalen WettbewerbsStart Up Energy Transition (SET) ihre innovativen Geschäftsmodelle präsentierenund Experten über die Perspektiven für den internationalen Klimaschutzdiskutieren. Für die zweite Runde des SET Award hat die dena kürzlich auf derUN-Klimakonferenz in Bonn die Bewerbungsphase eröffnet.Zu den Referentinnen und Referenten gehören unter anderem: Jochen Flasbarth(Bundesumweltministerium), Prof. Dr. Ottmar Edenhofer (Mercator ResearchInstitute on Global Commons and Climate Change, MCC / Potsdam-Institut fürKlimafolgenforschung, PIK), Barbara Ettinger-Brinckmann(Bundesarchitektenkammer), Chad Frischmann (Drawdown-Projekt), Tuomo Hatakka(Vattenfall Europe), Dr. Timm Kehler (Zukunft ERDGAS), Ole Møller-Jensen(Danfoss), Dr. Barbara Schlomann (Fraunhofer Institut für System- undInnovationsforschung ISI), Prof. Dr. Laurence Tubiana (European ClimateFoundation), Adrian Willig (Institut für Wärme und Oeltechnik, IWO).Erwartet werden insgesamt über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf demdena-Kongress am 20. und 21. November im bcc Berlin Congress Center. WeitereInformationen unter www.dena-kongress.de.Über den Verlauf des Kongresses berichtet die dena live unterwww.dena.de/kongress-live.Hinweis zur Anmeldung: Die Online-Anmeldung ist nicht mehr möglich.Kurzentschlossene können sich vor Ort registrieren. Die Teilnahme istkostenpflichtig.Hinweis für Redaktionen: Für die Akkreditierung ist ein gültiger Presseausweiserforderlich.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Dr. Philipp Prein, Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinMobil: +49 (0)173-626 84 41, Tel: +49 (0)30 66 777-641E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell