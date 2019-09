dena: Klimapaket ist große Gestaltungsaufgabe für Gesetzgebung / Analyse zeigt für alle 66 Maßnahmen, welche Gesetze, Verordnungen und Normen geändert werden müssen

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - Die von der Bundesregierung verabschiedeten"Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030" stellen hoheAnforderungen an Politik und Gesetzgebung. Das zeigt eine ersteAnalyse, die die Deutsche Energie-Agentur (dena) mit Unterstützungder Energie- und Infrastrukturkanzlei Becker Büttner Held (BBH)erarbeitet hat. Darin wird für alle 66 Maßnahmen des Klimapaketserläutert, welche Gesetze, Verordnungen und Normen geändert werdenmüssten. In vielen Fällen wird deutlich, dass die Maßnahmen mitkomplexen legislativen Verfahren verbunden sind und umfangreichepolitische Abstimmungen erfordern. Rund ein Viertel der Maßnahmenmüssten zum Beispiel auch durch den Bundesrat. Umso wichtiger ist esnach Einschätzung der dena, die Aufgaben unverzüglich anzugehen unddie dafür nötigen Abstimmungsprozesse auf den Weg zu bringen.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "DieTragweite des Klimapakets ist groß - größer, als in der bisherigenDebatte wahrgenommen wird. Das zeigt sich umso deutlicher, wenn mansich vor Augen hält, wie die politischen Beschlüsse in verbindlichelegislative Vorgaben zu übersetzen sind. Um diese gesetzgeberischeHerausforderung zu meistern, braucht es Konzentration undVerhandlungsbereitschaft auf allen Ebenen - in Bundesregierung,Bundestag und Bundesrat, in Parteien und Verbänden, in Ländern undKommunen. Die Herausforderung birgt aber auch eine große Chance: dieChance, die Maßnahmen optimal für Klimaschutz, Verbraucher undWirtschaftlichkeit auszugestalten und den gesamtgesellschaftlichenDialog über Energiewende und Klimaschutz zu stärken. Dabei könneneinige Maßnahmen sicherlich noch stärker an die ambitioniertenKlimaziele für das Jahr 2030 und darüber hinaus angepasst werden."Manche Punkte lassen sich laut dena-Analyse verhältnismäßig leichtumsetzen, etwa die Verbesserung der Energieberatung imGebäudebereich, die CO2-bezogene Reform der Kfz-Steuer oder dieStreichung des Ausbaudeckels für Photovoltaik. Komplex werde esdagegen nicht nur bei großen neuen Vorhaben wie der Einführung derCO2-Bepreisung, dem Ausstieg aus der Kohleverstromung oder derEntwicklung strombasierter Kraftstoffe. Selbst eine seit langembekannte und von vielen unterstützte Maßnahme wie die steuerlicheFörderung der Gebäudesanierung sei sowohl juristisch als auch in derAbstimmung anspruchsvoll.Die dena-Analyse "Das Klimapaket in der Gesetzgebung" steht onlinezur Verfügung unter www.dena.de/klimapaket.