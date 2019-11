dena-Gebäudereport: Wärmewende kommt seit 2010 nicht voran

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) -- Energieverbrauch in Gebäuden bleibt auf hohem Niveau- Sanierungsrate ist weiterhin zu niedrig- Kuhlmann: "Klimapaket und weitere Maßnahmen können Stillstandbeenden, müssen aber rasch umgesetzt werden"Der Energieverbrauch für Raumwärme und Warmwasser in Wohn- und Nichtwohngebäudenbetrug im Jahr 2017 deutschlandweit insgesamt 870 Terawattstunden und liegtdamit trotz politisch angestrebter Einsparungen leicht über dem Niveau von 2010(865 Terawattstunden). Grund dafür sind vor allem fehlende Anreize fürSanierungsmaßnahmen und den Einsatz von innovativen Technologien. DieSanierungsrate stagniert weiter bei etwa einem Prozent pro Jahr, obwohl zumErreichen der Klimaziele mindestens 1,5 Prozent notwendig wären. Immerhinbesteht durch das Klimapaket der Bundesregierung Aussicht auf einen Kurswechselund neue Dynamik im Markt. Das geht aus dem Gebäudereport 2019 der DeutschenEnergie-Agentur (dena) hervor."Es ist höchste Zeit, dass die Energiewende im Gebäudebereich wieder Fahrtaufnimmt", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. "Imvergangenen Jahrzehnt ist wenig passiert. Ohne zusätzliche Anstrengungen werdendie Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich nach unseren Schätzungen im Jahr2030 um bis zu 28 Millionen Tonnen über dem angestrebten Wert von 70 bis 72Millionen Tonnen liegen. Immerhin: Das Klimapaket der Bundesregierung enthältviele gute Ansätze, um den Stillstand zu beenden. Zusammen mit Innovationen wieder seriellen Gebäudesanierung und smarten Technologien kann die Energiewende imGebäudesektor sogar zu einem Erfolgsmodell werden. Wichtig ist, dass dieMaßnahmen jetzt rasch umgesetzt werden. Dann lässt sich die Unsicherheit imMarkt und die abwartende Haltung der Eigentümer überwinden."Zahlen, Daten und Analysen zur Energieeffizienz in GebäudenDer Gebäudereport enthält Zahlen, Daten und Analysen zu den AspektenGebäudebestand, Energieverbrauch, Energieeffizienz und Klimapolitik. DieHerausforderungen beim Bau von bezahlbarem Wohnraum in Großstädten führt derReport insbesondere auf hohe Grundstückspreise zurück. Seit dem Jahr 2000 seietwa der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Bauland um 46 Prozent gestiegen.Energieeffizienzmaßnahmen hätten dagegen, anders als häufig angenommen, kaumAuswirkungen auf die Miet- und Immobilienpreise. Hohe energetische Standards undniedrige Energieverbräuche führten vielmehr langfristig zu einerKostenentlastung.2018 stiegen die Energiekosten privater Haushalte deutlich an, vor allem wegenhöherer Preise für Heizöl. Hinzu kommt der zunehmende Absatz von Klimaanlagen,der sich bislang noch auf Nichtwohngebäude konzentriert. Die Zahl der verkauftenGeräte ist von 120.000 im Jahr 2009 auf 200.000 im Jahr 2018 angewachsen.Der Report nennt verschiedene Maßnahmen und Technologien, mit denen dieKlimaziellücke im Gebäudebereich geschlossen werden kann. Dazu gehören zumBeispiel innovative Geschäftsmodelle wie serielles Sanieren undEnergiespar-Contracting, die schnelle Markteinführung von strombasierten,erneuerbaren Brennstoffen, digitale Lösungen und Künstliche Intelligenz für mehrEnergieeffizienz sowie ökologische Stadterneuerung und neue Ansätze auf derQuartiersebene. In all diesen Bereichen ist die dena mit Initiativen undProjekten aktiv.Der "dena-Gebäudereport kompakt 2019: Statistiken und Analysen zurEnergieeffizienz im Gebäudebestand" steht kostenlos zum Download bereit unterhttps://www.dena.de/gebaeudereport.Die Energiewende im Gebäudebereich ist auch Thema auf dem denaEnergiewende-Kongress am 25. und 26. November in Berlin. Diebranchenübergreifende Konferenz bietet die Gelegenheit, über Strategien undLösungsansätze zu diskutieren. Weitere Informationen unter www.dena-kongress.de.Hinweis für Redaktionen: Ausgewählte Grafiken aus dem Gebäudereport sind alsdruckfähige Bilder online verfügbar unter http://ots.de/Z8DvBq.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Robert Westermann,Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin | Tel: +49 (0)30 66 777-422, Fax:+49 (0)30 66 777-699, E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell