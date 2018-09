dena Energiewende-Kongress (Berlin, 26.-27.11.2018): Kurs setzen Richtung 2030

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - Wie schafft Deutschland die Energie- und Klimazielefür das Jahr 2030? Auf dem Energiewende-Kongress der DeutschenEnergie-Agentur (dena) kommen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft undZivilgesellschaft zusammen, um über geeignete Strategien und konkreteLösungsansätze zu sprechen. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer undrund 100 Referentinnen und Referenten werden am 26. und 27. Novemberin Berlin erwartet - unter anderem Bundeswirtschaftsminister PeterAltmaier und Bundesumweltministerin Svenja Schulze.Highlights des ersten Tages werden ein Politik-Panel mitVertretern der Bundestagsfraktionen sowie ein CEO-Panel mit deutschenSpitzenvertretern der Wirtschaft sein: Unter anderem diskutieren Dr.Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender RWE AG, und Dr. MichaelMenhart, Chefvolkswirt Munich RE, über die Chancen undHerausforderungen des Strukturwandels.Drei Themencluster prägen das Kongressprogramm. Schwerpunkte sinddabei die europäische Zusammenarbeit zu Energiewende und Klimaschutz,urbane Energiewende und Bürgerengagement. Raum zum Netzwerken undKoope-rationen ausloten bieten interaktive Formate wie der"Interactive Track" oder der "Women's Lunch" speziell für Frauen inder Energiewende.Auf dem Kongress verleiht die dena auch den "Energy EfficiencyAward" 2018 - die internationale Auszeichnung für herausragendeEnergieeffizienzprojekte in Unternehmen. Außerdem stellen sich diebesten deutschen Start-up-Unternehmen aus dem Cleantech-Bereich vor.Eine abwechslungsreiche Abendveranstaltung lädt dazu ein, Kontakte zuknüpfen und Gespräche zu vertiefen.Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung für den denaEnergiewende-Kongress am 26. und 27. November im bcc Berlin CongressCenter unter www.dena-kongress.de.Hinweis für Redaktionen: Für die Akkreditierung ist ein gültigerPresseausweis erforderlich. Weitere Informationen unterwww.dena-kongress.de/anmeldung.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Dr. Philipp Prein, Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-641, Fax: +49 (0)30 66 777-699E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell