dena-Chef Kuhlmann plädiert für CO2-Finanzreform / Befreiung von EEG-Umlage kann Weg ebnen für neue Dynamik in Energiewende und Klimaschutz

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführungder Deutschen Energie-Agentur (dena), plädiert in einem Gastbeitragim Handelsblatt für eine CO2-Finanzreform, die eine möglichst großeDynamik für Energiewende und Klimaschutz auslösen kann. AlsAusgangspunkt schlägt Kuhlmann die Befreiung aller Verbraucher vonder Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) vor,weil diese den Energieträger Strom im Vergleich zu fossilen Kraft-und Brennstoffen verteuert. Dadurch fehle es an Anreizen für dieNutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in allen Sektoren.Zur Finanzierung der über 25 Milliarden Euro im Jahr, die aktuellüber eine EEG-Umlage von 6,4 Cent pro Kilowattstunde (kWh) abgedecktwerden, könnten stattdessen vor allem drei Instrumente dienen:erstens, eine Verdopplung der Stromsteuer um 2 Cent pro kWh, weil dasdem Bund eine sichere Einnahmequelle garantiert und immer noch einebeträchtliche Entlastung der Stromverbraucher um rund 4,5 Cent prokWh ermöglicht; zweitens, ein CO2-Mindestpreis im bestehendenEU-Emissionshandel von zunächst 30 oder 40 Euro pro Tonne; drittens,eine Reform der Energiesteuern, so dass CO2-Emissionen auch in denSektoren einen Preis bekommen, die bisher nicht am EU-Emissionshandelteilnehmen, also Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft.Mit einer solchen CO2-Finanzreform könne ein komplexes Regelwerkwie das EEG entschlackt und die Nutzung von Strom aus erneuerbarenEnergien in allen Sektoren erleichtert werden. Gleichzeitig würdenHaushalte und insbesondere mittelständische Unternehmen über dendeutlich niedrigeren Strompreis entlastet.Interessenausgleich und zusätzliche ökonomische AnreizeIn einem ergänzenden Statement weist Kuhlmann darauf hin, dass dasVorhaben in einen breiten Dialog eingebettet und mit weiterenInstrumenten verbunden werden sollte:"Gegenwärtig gibt es eine Reihe von Vorschlägen für eineBepreisung von CO2. Ihre Wirkung und Akzeptanz hängen erheblich vonder konkreten Ausgestaltung und der verfügbaren Datengrundlage ab.Diese Fragen können nur in einem Gesetzgebungs- und Dialogprozessgelöst werden, in dem die relevanten Interessengruppen ausGesellschaft und Wirtschaft intensiv eingebunden sind. Dabei solltedie Politik die Kernelemente verbindlich vorgeben, damit die Reformrasch vorankommt.Für alle Modelle gilt: Zusätzlich zur CO2-Bepreisung sind weitereMaßnahmen notwendig. Politik muss vor allem auch über Förderprogrammeden Wechsel zu klimafreundlichen Lösungen erleichtern und ökonomischeInstrumente wie die steuerliche Abschreibung der energetischenGebäudesanierung nutzen. Ergänzende Bonus-Malus-Regelungen imGebäudebereich und im Verkehrssektor sollten klimafreundlicheEntscheidungen belohnen und klimaschädliche verteuern. Das gibtweitere ökonomische Anreize und fördert den sozialen Ausgleich.Schließlich können ordnungspolitische Regelungen in den einzelnenSektoren die CO2-Bepreisung sinnvoll flankieren.Klar ist: Eine wirkungsvolle Reform, die klimafreundlicheInvestitionsanreize setzt und gleichzeitig fürVerteilungsgerechtigkeit sorgt, kann nicht allein mitenergierechtlichen Veränderungen erreicht werden. Es bedarf desEngagements und Austauschs der verschiedensten Politikfelder. Dafürist die Zusammensetzung des Klimakabinetts bereits eine sehr guteGrundlage."Zum kompletten Beitrag von Andreas Kuhlmann im Handelsblatt siehehttp://ots.de/CLxO24Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Dr. Philipp Prein, Chausseestraße 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-641, Fax: +49 (0)30 66 777-699E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell