demowanda.de informiert über demografischen Wandel in der Arbeitswelt / Gemeinsames Internetportal der Ressortforschung jetzt online (FOTO)

Dortmund (ots) -Schon heute lässt der demografische Wandel die Erwerbsbevölkerungälter werden. In Zukunft wird auch die Zahl der Arbeitskräfteabnehmen. Um darzustellen, welche demografischen undgesellschaftlichen Entwicklungen die Arbeitswelt von morgenbeeinflussen, entwickelte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) mit fünf anderen Ressortforschungseinrichtungendas gemeinsame Internetportal demowanda.de. Im Auftrag desBundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) bündeln dieForschungseinrichtungen ressortübergreifend ihr Fachwissen undermöglichen so einen umfassenden Blick auf Entwicklungen inDeutschland, die für eine alters- und alternsgerechte Gestaltung derArbeitswelt relevant sind.Der wachsende Anteil der Älteren in den Belegschaften ist nur einAspekt des demografischen Wandels. Ein weiterer Aspekt ist die Frageder Qualifikation. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verfügtenim Jahr 2015 zwölf Prozent der sozialversicherungspflichtigBeschäftigten über keinen Berufsabschluss. Nach Berechnungen desBundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) lag in den Jahren 2011 bis2014 die Quote der Ungelernten im Alter von 20 bis 34 zwischen 13 und14 Prozent. Untersuchungen des BIBB und des Instituts fürArbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) deuten darauf hin, dassgerade im Bereich Gesundheit, aber auch im Bereich der Be- undVerarbeitung von Holz und Kunststoffen sowie in den Bauberufenzukünftig nicht genug qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügungstehen werden. Zudem verändern neue Technik und Praktiken dieArbeitswelt stetig und erfordern geeignete Weiterbildungsmaßnahmen.Laut Studien des BIBB haben 2013 jedoch nur rund 70 Prozent derBetriebe in Deutschland Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt. Darüberhinaus steigt nach Ergebnissen des Deutschen Alterssurveys der Anteilan Personen, die im Ruhestand erwerbstätig sind. Waren es im Jahr2002 etwa 6,3 Prozent, kletterte ihr Anteil auf 11,6 Prozent im Jahr2014.Mit ressortübergreifenden Fachinformationen gibt demowanda.deeinen Überblick über aktuelle Entwicklungen in verschiedenenLebensbereichen, die die Arbeitswelt beeinflussen. Gemeinsam mit demBundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), dem Bundesinstitutfür Berufsbildung (BIBB), dem Deutschen Zentrum für Altersfragen(DZA), dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unddem Robert Koch-Institut (RKI) entwickelte die BAuA dasInternetportal. Damit bündelt die erste Initiative für einefachübergreifende Berichterstattung über die Arbeitswelt Fachwissenaus verschiedenen Bundesministerien. Dazu gehören dasBundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), dasBundesministerium für Inneres (BMI), das Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie das Bundesministerium fürGesundheit (BMG). So macht das Portal empirisch gesichertes Wissenverschiedener Forschungsgebiete im Themenfeld "Demografischer Wandelund Arbeitswelt" leicht zugänglich.Das Portal demowanda.de gliedert sich in die sechs Themenbereiche"Bevölkerung", "Bildung", "Arbeitsmarkt", "Arbeitsbedingungen","Gesundheit" und "Arbeit im Alter". Sie sollen denarbeitsweltbezogenen Kontext des demografischen Wandels in seinerKomplexität deutlich machen. Wissenschaftler, Journalisten, Vertreterder Politik und alle weiteren Interessierten finden hier nebenaktuellen und übersichtlich aufbereiteten Informationenweiterführende Literaturhinweise, Grafiken und Kontaktadressen. Damitbietet demowanda.de Akteuren aus Politik und Praxis differenzierteHintergrundinformationen, um die Rahmenbedingungen gesunder undproduktiver Arbeit anzupassen und weiterzuentwickeln. Im Rahmen einergemeinsamen Arbeitsweltberichterstattung soll das Portal der Politikals Beratungsinstrument dienen.Das Portal "demowanda. Demografischer Wandel in der Arbeitswelt -ein fachübergreifendes Monitoring" gibt es im Internet unter derAdresse www.demowanda.de.Forschung für Arbeit und GesundheitSichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialenFortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstaltfür Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert denWissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllthoheitliche Aufgaben - im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheitund mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eineRessortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich desBundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigtearbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie inder Außenstelle Chemnitz.www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt f?r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell