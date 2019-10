Mit der deGUT erfolgreich in die Selbstständigkeit starten

Berlin/Potsdam (ots) - Die Deutschen Gründer- und Unternehmertagefeiern ihr 35. Jubiläum und sehen noch längst nicht alt aus. Am 18.und 19. Oktober werden bei Deutschlands größter Gründermesse in derARENA Berlin erneut rund 6.000 Teilnehmer erwartet. Mit ihremumfassenden Angebot wird sie von Besuchern und Ausstellerngleichermaßen geschätzt. Fokusthema der diesjährigen deGUT ist dieUnternehmensnachfolge.Die deGUT zeichnet sich dadurch aus, dass sie Menschen ausdiversen Hintergründen und mit vielfältigen Erfahrungenzusammenbringt. Hier treffen "alte Hasen" auf junge Gründerinnen,Hightech auf Handwerk und Beraterinnen auf Berufsanfänger. Auch diediesjährigen deGUT-Repräsentanten sind in ganz verschiedenen Branchenerfolgreich: Delia und Patrick Großmann von den "Espressonisten"sowie Esther Bauer, Anja Ihlenfeld und Claudia Steigleder vom"Himbeer Verlag". Dr. Sophie Chung, Gründerin von "Qunomedical",sowie Vartan Bassil und Timm Zolpys von der Urban Dance-Company"Flying Steps" werden mit ihren Keynotes Einblicke in sehrunterschiedliche Unternehmungen bieten.Bei den Besuchern ebenfalls beliebt ist das Format "GESCHEITER[T]- von Misserfolgen lernen", bei dem Gründer berichten, was ersteinmal schief gehen musste, bevor es bei ihnen beruflich umsoerfolgreicher weiter ging. Live dabei zuschauen, wie man in fünfMinuten eine Businessidee vorstellt, können Interessierte bei dem vomBusiness Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB) veranstalteten"SpeedDating".Die Gründung durch Nachfolge kann eine Win-win-Situation für alleBeteiligten sein. Wie sich Unternehmen und Gründungsinteressiertegegenseitig finden können und was bei einer Betriebsübergabe zubeachten ist, darüber können sich die deGUT-Besucher in diesem Jahrim Rahmen des Fokusthemas Unternehmensnachfolge bei mehrerenVeranstaltungen informieren.Die insgesamt 100 Veranstaltungen, Seminare und Workshops sind imMessepreis inbegriffen und beantworten in Vorträgen und Praxisübungendie wichtigsten Fragen rund um das Starten und Führen einesUnternehmens. Einige Programmpunkte werden in englischer Sprachegehalten. Im Beraterforum bieten Experten und Coaches Einzelgesprächean. Hier können sich angehende oder bereits gestarteteUnternehmerinnen und Unternehmer kostenlos und ohne Voranmeldung Rateinholen.Ein weiterer wichtiger Termin auf der deGUT ist die zentraleAuftaktveranstaltung für den Businessplan-WettbewerbBerlin-Brandenburg (BPW) 2020: Am Freitag, 18. Oktober um 17 Uhrinformiert sie über Angebote und Ablauf des BPW und bietetGelegenheit, mit Gleichgesinnten und erfolgreichen Gründerinnen undGründern ins Gespräch zu kommen. Seit nunmehr 25 Jahren unterstütztder BPW Existenzgründerinnen und Existenzgründer in Berlin undBrandenburg mit kostenfreien Seminaren, Workshops, Veranstaltungen,Beratungen und Feedback. Die besten Konzepte werden mit mehr als50.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet.Die Eröffnungsfeier der deGUT 2019 findet traditionell am Vorabendder Messe im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie statt. ImRahmen dieser Veranstaltung werden die diesjährigen Sieger desUnternehmenswettbewerbs "KfW Award Gründen 2019" prämiert: Der Preiswird an je ein Unternehmen aus jedem Bundesland vergeben, das sichmit einer innovativen, kreativen oder nachhaltigen Geschäftsidee amMarkt behauptet. Aus den 16 Landessiegern wird am Abend einBundessieger gekürt, das Auditorium wählt zudem live während derPreisverleihung den Publikumssieger.Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe desLandes Berlin:"Berliner Gründerinnen und Gründer tragen mit ihremUnternehmergeist und innovativen Geschäftsideen einen wesentlichenTeil zur positiven Wirtschaftsentwicklung in der Hauptstadt bei. Mitunseren erfolgreichen Förderinstrumenten wie dem GründungsBONUS unddem Berliner Startup Stipendium können wir dabei in der schwierigenAnfangsphase finanzielle Unterstützung leisten. Ebenso wichtig sindaber auch immaterielle Unterstützungsleistungen: kostenloses Know-howin Seminaren und Workshops, ein guter Rat zubetriebswirtschaftlichen, steuerlichen oder rechtlichen Fragen undnatürlich die Vernetzung zu Gleichgesinnten - das alles bietet diedeGUT an zwei Tagen mit einem vollen Programm zu allen Fragen von derGründung bis zur Unternehmensübergabe."Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg:"In Brandenburg stehen in den nächsten Jahren zahlreicheUnternehmensübergaben an, insbesondere im Handwerk. Gerade für einFlächenland wie Brandenburg, in dem sich die demografischeEntwicklung stark auswirkt, ist die Unternehmensnachfolge einwichtiges Thema. Denn im ländlichen Raum sind Handwerksbetriebe oftdie wichtigsten Arbeitgeber und Ausbilder. Doch für immer mehrleistungsfähige Unternehmen wird kein Nachfolger gefunden. Das Landhilft nach Kräften dabei, hier gegenzusteuern - unter anderem mitMeistergründungsprämie, Meisterbonus und dem ,BrandenburgischenInnovationsgutschein', den wir um die Fördermöglichkeit fürDigitalisierungsvorhaben erweitert haben. Diese Unterstützungerleichtert potenziellen Nachfolgern hoffentlich die Entscheidung,einen Betrieb zu übernehmen. Geballte Information über alles, wasGründerinnen und Gründer sowie Nachfolgerinnen und Nachfolger füreinen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit oder zurWeiterentwicklung ihres Unternehmens wissen müssen, bietet diedeGUT."Angeliki Krisilion, Mitglied des Vorstands der InvestitionsbankBerlin (IBB):"Ein Großteil unserer Kundinnen und Kunden sind junge Unternehmenund Start-ups. Als Gründerbank freuen wir uns daher jedes Jahr aufsNeue, die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) mit zuveranstalten. Seit Jahren ist die deGUT eine erfolgreiche Plattformfür alle, die mit dem Thema Existenzgründung zu tun haben. Sie bietetOrientierungshilfe, führt Investoren, Gründer und Fachexpertenzusammen und ist somit der optimale Ort zum Netzwerken, umErfahrungen auszutauschen und um sich das nötige Know-how anzueignen.Als IBB ist es unsere Aufgabe, talentierten Gründerinnen und Gründerndas Rüstzeug für eine erfolgreiche Gründung zu vermitteln und ihnenin Sachen Finanzierung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dabeimöchten wir besonders Frauen, die im Start-up-Bereich nach wie vorunterrepräsentiert sind, auf der Messe - und nicht nur dort - für dasThema Gründen begeistern. Wer in Sachen 'Gründung' unterwegs ist,darf sich die deGUT also nicht entgehen lassen."Tillmann Stenger, Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbankdes Landes Bran denburg (ILB):"Existenzgründerinnen und -gründer auf ihrem Weg in dieSelbstständigkeit zu begleiten, ist unser tägliches Geschäft. GuteIdeen finden immer eine Finanzierung. Fördermittel sind nur eineSeite der Medaille. Genauso wichtig sind Gründungsinitiativen undMessen. Die deGUT gibt es seit 35 Jahren und sie ist zur größtendeutschen Gründer- und Unternehmermesse herangewachsen. Sie ist einMarktplatz für vielfältige Informationen zum Thema Gründen, fürzielgerichtetes Coaching sowie Networking. Alle, die ihrer Berufungfolgen und sich selbstständig machen wollen, finden in der deGUT denidealen Türöffner in die Welt des erfolgreichen Unternehmertums."Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage 2019 im ÜberblickVeranstalter der deGUT sind die Investitionsbank Berlin (IBB) unddie Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Gefördert wird sievon der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe inBerlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des LandesBrandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, PeterAltmaier.Termin: Freitag, 18.10.2019, und Samstag, 19.10.2019, jeweils 10 -18 UhrOrt: ARENA Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin (Treptow)Eintrittspreise: Tagesticket an der Kasse: 20 Euro,Zwei-Tagesticket an der Kasse: 30 Euro, Tagesticket ermäßigt an derKasse (Schüler, Studenten, Auszubildende, ALG I- und ALGII-Empfänger, Berlin-Pass-Inhaber, Rentner): 10 Euro, Kinder bis zurVollendung des 14. Lebensjahres sowie Begleitpersonen vonSchwerbehinderten mit entsprechendem Nachweis kostenfreiBis zum 17. Oktober sind über www.degut.de vergünstigte E-Ticketserhältlich.Eröffnungsveranstaltung: Donnerstag, 17.10.2019, Einlass ab 17Uhr, Beginn 18 Uhr im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,Invalidenstraße 48, 10115 Berlin-Mitte.