deCODE in Island stimmt Sequenzierung der Hälfte der britischen Biobanken-Teilnehmer zu

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) - deCODE genetics in Island hateine Vereinbarung mit einem Konsortium aus Regierung,Wohltätigkeitsorganisationen, Forschern und weltweit führendenbiopharmazeutischen und Healthcare-Unternehmen getroffen, um diekomplette Genom-Sequenzierung der britischen Biobank-Teilnehmerndurchzuführen. Das Projekt wird die Gesamt-Sequenzierung desgenetischen Codes aller 500.000 Teilnehmer der UK Biobankermöglichen. Dieses herausfordernde Projekt stellt das ehrgeizigsteSequenzierungsprogramm dar, das je auf der Welt durchgeführt wurde.Die UK Biobank ist eine außergewöhnliche Ressource für diemedizinische Forschung, die Großbritannien in den letzten 15 Jahrenaufgebaut hat. Darüber hinaus ist Großbritannien mit gutem Beispielvorangegangen, indem es die Ressource selbstlos Wissenschaftlern ausder ganzen Welt zur Verfügung gestellt hat.Die Gesamt-Genom- Sequenzierung der britischen Biobank-Teilnehmerwird von deCODE genetics in Zusammenarbeit mit dem Wellcome SangerInstitute in Großbritannien durchgeführt und voraussichtlich imSommer 2021 abgeschlossen. Dieses Projekt wird den Wert dereinzigartig reichen Datenressource der britischen Biobank drastischerhöhen und zu einer bahnbrechenden Ressource werden, die derglobalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zugänglich ist, umlebensverändernde Krankheiten wie Krebs und Demenz zu verstehen, zudiagnostizieren, zu behandeln und zu verhindern.Die Größe des Sequenzierungsprogramms stellt besondereHerausforderungen dar, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise,wie die riesigen Datenmengen erzeugt, gespeichert und analysiertwerden. deCODE hat eine Sequenzierungs- und Analysekapazitätaufgebaut, die für die Durchführung dieses anspruchsvollen Projektserforderlich ist. Die Gesamtmenge der erzeugten genetischen Datenentspricht etwa 5.000 Milliarden Textseiten, die mit dendetaillierten klinischen Daten und Lifestyle-Daten für jedenTeilnehmer des britischen Biobank-Programms verknüpft werden."DeCODE bringt die Humangenetik auf ein neues Niveau und nutzt dieMethoden, die wir in Island entwickelt haben, um eine weltweite Suchenach Krankheitsgenen zu führen", sagte Kari Stefansson, CEO vondeCODE Genetics, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft vonAmgen. "Da Medikamentenentwicklungsprogramme, die von der Genetikunterstützt werden, doppelt so wahrscheinlich erfolgreich sind,werden unsere Sequenzierungskapazitäten für das Konsortium und diegesamte wissenschaftliche Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutungsein, um vielversprechende Wirkstoff-Targets für einige derschwierigsten Krankheiten zu identifizieren und zu validieren."Informationen zu deCODEdeCODE hat seinen Hauptsitz in Reykjavik,Island, und ist global führend bei der Analyse und Erforschung desHumangenoms. Dank seiner einmaligen Kenntnisse undBevölkerungsressourcen hat deCODE genetische Risikofaktoren fürDutzende häufige Krankheiten entdeckt. Dieses Verständnis derErbanlagen bei Krankheiten wird zur Entwicklung neuer Mittel für dieDiagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt.deCODE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amgen(NASDAQ: AMGN).