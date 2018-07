dbb kritisiert Beraterflut im öffentlichen Dienst: Ausgaben fast verdoppelt

Berlin (ots) - Mit scharfer Kritik hat der dbb BundesvorsitzendeUlrich Silberbach auf aktuelle Zahlen zum Einsatz externer Berater inder Bundesverwaltung reagiert: "Beraten und verkauft - ist das dasneue Motto für Deutschlands öffentlichen Dienst?", fragte der dbbChef am 10. Juli 2018 in Berlin. Die Ausgaben der Bundesregierung fürexterne Berater sind nach Angaben des Bundesfinanzministeriums erneutund drastisch auf insgesamt 146,2 Millionen Euro im Jahr 2017gestiegen - das sind knapp 50 Prozent mehr als 2016."Es ist in keiner Weise nachvollziehbar und schon gar nichtakzeptabel, dass sich der Staat externen Sachverstand zu Preisen imdreistelligen Millionenbereich einkauft, anstatt auf die ausgewieseneKompetenz der Kolleginnen und Kollegen in den Ministerien undBehörden zurückzugreifen beziehungsweise in eigenes Wissen zuinvestieren und dieses dort zu sichern, wo es hingehört: in derBehörde", machte der dbb Bundesvorsitzende deutlich. Der Staat laufeGefahr, von externen Interessen unterwandert zu werden, warnteSilberbach. Zugleich erwecke er bei den Bürgerinnen und Bürgern denEindruck, "es aus eigener Kraft nicht zu schaffen. Weder das einenoch das andere wirkt sich positiv auf die Glaubwürdigkeitstaatlichen Handelns und der Repräsentanten des Staats aus."Dem jährlichen Bericht des Bundesministerium der Finanzen an denHaushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zufolge gaben dieBundesministerien 2017 insgesamt rund 146,2 Millionen Euro für dieDienste externer Beratungsunternehmen aus - im Vergleich zum Vorjahreine Steigerung von 45,1 Millionen Euro oder 44,5 Prozent. Amhäufigsten nahm das Bundesinnenministerium Berater in Anspruch.Allein im Zuge der Neuaufstellung des Bundesamts für Migration undFlüchtlinge (BAMF) werden mehr als 55 Millionen Euro annichtstaatliche Consultants gezahlt, "die zwar dicke Gutachten, aberkeine tatsächlichen Lösungen bringen und in den meisten Fällen nurverbrannte Erde hinterlassen", kritisierte Silberbach. Auch derMotivation der Beschäftigten sei das Beraterunwesen enorm abträglich:"Die Kolleginnen und Kollegen sind das Know-how der jeweiligenBehörde, sie wissen, was sie dort tun, welche Regeln gelten und inwessen Dienst sie stehen. Wenn dann alle Jahre wieder oder, leiderauch keine Ausnahme mehr, dauerhaft Externe in ihren Reihen unterwegssind, sorgt das vielerorts für Irritation, Missverständnisse undUnmut, weil der latente Vorwurf der Unfähigkeit des Hauses permanentim Raum steht. Das ist kein gutes Arbeitsklima", so der dbb Chef.Pressekontakt:dbb beamtenbund und tarifuniondbb KommunikationTelefon: 030.4081-5501Fax: 030.4081-5599Email: presse@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell