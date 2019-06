Berlin (ots) - Angesichts der Herausforderungen durch dieDigitalisierung des öffentlichen Dienstes verlangt dbb Chef UlrichSilberbach mehr Mut zu unkonventionellen Lösungen.Schon das Onlinezugangsgesetz (OZG), das Bund, Länder und Kommunenverpflichtet, bis 2022 ihre Dienstleistungen auch elektronisch überVerwaltungsportale anzubieten, zeige die Komplexität desUnterfangens. "Nun kann man sagen: so ist das staatliche Gefüge inDeutschland, alle Ebenen müssen mitgenommen werden", sagte Silberbachbeim dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST am 18. Juni 2019 in Berlin."Trotzdem stellt sich die Frage: Wie sollen Bürgerinnen und Bürgerbegreifen, was hier passiert? Welche Zuständigkeit an welcher Stellefür welche Aufgabe gegeben ist? Das können sie nicht verstehen - undganz ehrlich: das müssen sie auch nicht." Hier müsse der Staat neueWege gehen und dürfe sich nicht hinter eingefahrenen Strukturenverstecken. "Wenn wir konstatieren, dass staatliches Handeln sichnachhaltig verändert und der Staat vermehrt als Dienstleisterwahrgenommen wird, können wir auch über neue Infrastrukturennachdenken", so der dbb Chef.Denkbar, so Silberbach weiter, seien auch Ideenwerkstätten undExperimentierräume, in denen "Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger,Wissenschaft und Startups gemeinsam an der digitalen Zukunftarbeiten". Wichtig sei dabei aber, dass die so entwickelten Lösungendann auch wirklich flächendeckend umgesetzt würden. "Versuchslaborekönnen neue Impulse setzen - weitere Insellösungen, wie wir siebisher bei der Digitalisierung der Verwaltung so oft kennengelernthaben, müssen dagegen unbedingt vermieden werden", machte der dbbBundesvorsitzende deutlich."Für uns ist klar: Der öffentliche Dienst in Deutschland kannVorreiter für eine moderne, digitale Verwaltung sein. Dafür müssenaber Strukturen und Zuständigkeiten geklärt werden", so Silberbach."Wir brauchen einen klaren Fahrplan, der die Beschäftigten mitnimmt -nicht nur im Hinblick auf ihre Sorgen. Sondern auch und gerade miteinem Ohr für ihre Expertise und ihre Ideen. Und dem Versprechen,dass wir mittels Qualifizierung eine gute Perspektive schaffen. Fürdie Kolleginnen und Kollegen ebenso wie für die Bürgerinnen undBürger."Bereits zur Eröffnung des 4. dbb forums ÖFFENTLICHER DIENST mitdem Titel "Digitalisierungseuphorie oder KI-Wahnsinn?" hatte derZweite Vorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb FriedhelmSchäfer die anstehenden Herausforderung skizziert: "Mit derDigitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche steht dieöffentliche Hand unter Zugzwang: dem steigenden Anspruch derBevölkerung nach einfachen, schnellen und praktikablen Möglichkeitenmuss der Staat durch neue Verfahren und mobile Online-Lösungengerecht werden. Der Staat muss nicht nur für praktikable Lösungensorgen, er muss den eingeleiteten Prozess und daraus resultierendeVeränderungsnotwendigkeiten auch umfänglich den Bürgerinnen undBürgern und damit den Nutzerinnen und Nutzern seines Angebotserklären. Der Staat muss über diese Transparenz verlorengegangenesVertrauen zurückgewinnen. Nur so wird es ihm gelingen, für diesenProzess zunehmend Akzeptanz zu erlangen."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell