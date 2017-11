dbb beamtenbund und tarifunion: Ulrich Silberbach neuer Bundesvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Berlin (ots) - Ulrich Silberbach ist neuer Bundesvorsitzender desdbb beamtenbund und tarifunion. Der dbb Gewerkschaftstag in Berlinwählte den 56-jährigen gebürtigen Kölner am 20. November 2017 an dieSpitze des gewerkschaftlichen Dachverbandes, der mit über 40Mitgliedsgewerkschaften die Spitzenorganisation der Beschäftigten desöffentlichen Dienstes in Deutschland ist.Der neue dbb Chef betonte, die Interessen aller Beschäftigten desöffentlichen Dienstes unabhängig vom Status wirkungs- und machtvollvertreten zu wollen. "Ich habe bei meiner Arbeit auf allengewerkschaftlichen Ebenen gelernt, wie wichtig die Vielfalt ist, fürdie der dbb steht. Nutzen wir die Chance, gemeinsam unsere Ziele fürdie Mitglieder zu erreichen. Denn ein starkes Deutschland brauchteinen leistungsfähigen öffentlichen Dienst", so Silberbach. Der dbbstehe für Vielfalt und Fachlichkeit, sei für seineMitgliedsgewerkschaften und die Landesbünde gleichzeitig Denkfabrikund Dienstleister. "Für attraktive Arbeitsbedingungen im gesamtenöffentlich Dienst müssen wir noch enger zusammenrücken", soSilberbach. Dafür wolle er mit der gesamten Organisationleidenschaftlich kämpfen.Neben dem Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach (kombagewerkschaft) gehören der vom Gewerkschaftstag neu gewählten dbbBundesleitung als hauptamtliche Stellvertreter der Zweite Vorsitzendedes dbb und Fachvorstand Beamtenpolitik Friedhelm Schäfer(Landesvorsitzender NBB Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion,Deutsche Steuer-Gewerkschaft DSTG) und der stellvertretendeBundesvorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer(Kommunikationsgewerkschaft DPV DPVKOM) an.Als stellvertretende dbb Bundesvorsitzende wählten die 630Delegierten des Gewerkschaftstages in die dbb Bundesleitung:Jürgen Böhm (Verband Deutscher Realschullehrer VDR)Thomas Eigenthaler (Deutsche Steuergewerkschaft DSTG)Astrid Hollmann (VRFF - Die Mediengewerkschaft)Kirsten Lühmann (Deutsche Polizeigewerkschaft DPolG)Maik Wagner (Gewerkschaft der Sozialversicherung GdS)Claus Weselsky (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL)Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell