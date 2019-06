dbb alarmiert über E-Government-Rückstand in Deutschland

Berlin (ots) - Alarmiert hat dbb Chef Ulrich Silberbach auf dieErgebnisse des jüngsten Digital Economy and Society Index (DESI) derEuropäischen Kommission reagiert. In dem Bericht, der den digitalenFortschritt in den EU-Staaten regelmäßig untersucht, rangiertDeutschland bei digitalen Behördengängen mittlerweile nur noch aufPlatz 26 von 28. "Das ist ohne jeden Zweifel für die Bürgerinnen undBürger ebenso wie für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eindesolater Befund", so Silberbach."Keine messbaren Fortschritte beim E-Government, beimBreitbandausbau auf Platz elf abgerutscht - erneut hat man uns vonhöchster Stelle bescheinigt, dass wir in Sachen Digitalisierung nurMittelmaß in Europa sind. In Anbetracht der Tatsache, dassDeutschland auf diesem zukunftsentscheidenden Politikfeld nichtvorankommt, ist es kein Wunder, wenn die Menschen zunehmend dasVertrauen in einen handlungsfähigen Staat verlieren", warnte der dbbBundesvorsitzende am 12. Juni 2019 in Berlin. "Es entspricht nichtmehr der Lebenswirklichkeit der Menschen, die hierzulande deutlichhäufiger als viele andere Europäer Onlinedienste nutzen und die überüberdurchschnittliche Fähigkeiten im Umgang mit dem Internet undDigitalkompetenzen verfügen, wenn sie mit ihrem Staat, ihrerVerwaltung, nicht digital in Kontakt treten und Dinge smart erledigenkönnen", kritisierte Silberbach. "Die Beschäftigten des öffentlichenDienstes erwarten ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger den Einsatzdigitaler Technologien, die die Arbeit schneller, effizienter,kostengünstiger und transparenter machen. Es ist nicht längerhinnehmbar, dass Deutschland auf dem Weg dorthin so lahmt wie jetztund unter den Wirrwarr politischer Digitalzuständigkeiten leidet. Nurein zügiges Gelingen der Digitalisierung öffentlicherDienstleistungen wird verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnenund Staat und Verwaltung wieder näher an die Menschen bringen. DieZeit des Wartens, des Lavierens, der Sammelsurien und derInsellösungen muss umgehend beendet werden. Wir brauchen jetzt einenbundesweiten Digital-Fahrplan mit Anfangs- und Zieldatum und eineoperative Spitzenkraft, die flächendeckend umsetzt", forderteSilberbach. Es könne nicht angehen, dass sich Deutschland als eineder größten Industrie- und Innovationsnationen der Welt in dieserAngelegenheit derart verzettele, so der dbb Chef.Der am 11. Juni 2019 veröffentlichte DESI-Bericht derEU-Kommission untersucht den digitalen Fortschritt von Wirtschaft undGesellschaft in der EU. Dabei nimmt er insbesondere denBreitbandausbau, die Onlinekompetenzen sowie die Möglichkeitdigitaler Behördengänge ins Blickfeld. Deutschland hinkt den meistenEU-Staaten bei digitalen Behördengänge weit hinterher. Die größtedigitale Herausforderung der Bundesrepublik sei, dieOnlinekommunikation zwischen Behörden und Öffentlichkeit zuverbessern, formuliert die EU-Kommission. Nicht einmal jeder zweitedeutsche Internetnutzer (43 Prozent) nutzt E-Government, imEU-Schnitt sind es 64 Prozent. Damit landet Deutschland in dieserDisziplin bei auf Platz 26 der 28 EU-Staaten. Nur in Italien undGriechenland nutzen noch weniger Bürger digitaleVerwaltungsdienstleistungen. Auch beim Breitbandausbau hakt es demBericht zufolge weiterhin - Deutschland habe in Sachen Konnektivitätzwar Fortschritte gemacht, andere Staaten hätten sich jedochschneller entwickelt. Deshalb sei Deutschland von Platz neun aufPlatz elf gefallen.Den DESI-Bericht der EU-Kommission gibt es online:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell