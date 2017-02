Berlin (ots) - Am 16. Februar 2017 gehen in Potsdam dieTarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder in diedritte und entscheidende Runde. "Eine Einigung dürfte kein Hexenwerksein. Unsere Forderungen sind so gut strukturiert und begründet, dassdie Arbeitgeber aus guten Gründen darauf eingehen sollten", sagte dbbVerhandlungsführer Willi Russ im Vorfeld."Die Einführung einer sechsten Erfahrungsstufe in denEntgeltgruppen 9 bis 15 ist beispielsweise ein wichtiges Signal, dassder öffentliche Dienst auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt geradebei den Fachkräften wieder eine bessere Position erringen muss. Mitdem Mindestbetrag als sozialer Komponente stärken wir unter anderemden Binnenkonsum und fördern künftiges Wachstum. Und dass dieBeschäftigten insgesamt an der ausgezeichneten wirtschaftlichenEntwicklung teilhaben müssen, dem wird niemand ernsthaftwidersprechen", so Russ.Hinzu komme, dass die Länder finanziell derzeit so gut dastündenwie seit Jahren nicht mehr. "Die Menschen haben in den letzten Jahrenwieder eine größere Wertschätzung für ihren öffentlichen Dienst.Bildung, Sicherheit und funktionierende Daseinsfürsorge sind fürBürgerinnen und Bürger bedeutender denn je. Die milliardenschwerenSteuerüberschüsse als Finanzminister zu nutzen, um in dieZukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu investieren, ist dahernur folgerichtig."Die Kernpunkte der dbb-Forderung im Überblick:- 6 Prozent Gesamtforderung (darin enthalten: Mindestbetrag alssoziale Komponente, Einführung einer Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9)- Stufengleiche Höhergruppierung- Erhöhung der Entgelte für alle Auszubildenden um 90 Euro und desUrlaubsanspruchs auf 30 Tage- Übernahme aller Auszubildenden der Länder- Laufzeit 12 Monate- Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifeinigung auf dieBeamten der Länder und Kommunen- Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte- Weiterentwicklung der Entgeltordnung im LänderbereichHintergrundVon den Verhandlungen über den Tarifvertrag für den öffentlichenDienst der Länder (TV-L) sind mehr als drei Millionen Beschäftigtebetroffen: Eine Million Tarifbeschäftigte der Länder (ohne Hessen,das nicht Mitglied der TdL ist), für die der TV-L direkteAuswirkungen hat, sowie 2,2 Millionen Beamte und Versorgungsempfängerin Ländern und Kommunen (ohne Hessen), auf die der Tarifabschlussübertragen werden soll, um den Gleichklang der wirtschaftlichen undfinanziellen Entwicklung im öffentlichen Dienst zu gewährleisten.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell