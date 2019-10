dbb: Positive Ansätze im Haushalt, aber Zweifel bleiben

Frankfurt (ots) - Der dbb Landesbund Hessen sieht im Haushaltsentwurf 2020 derhessischen Landesregierung mit einigen erfreulichen Ansätzen. Vor allem, dassfür die Bereiche Innere Sicherheit (Polizei und Justiz), Schulen undSteuerverwaltung neue Stellen geschaffen werden sollen, ist positiv. "DieLandesregierung hat scheinbar erkannt, wo die Probleme liegen", sagt derLandesbundvorsitzende Heini Schmitt.Die personellen Engpässe sind damit aber noch lange nicht gelöst. "Nach unseremErkenntnisstand reicht der Personalaufwuchs nicht einmal ansatzweise aus, in denbürgernahen Dienststellen (Polizeiwachen, Kommissariate, Ermittlungsgruppen) fürEntlastung zu sorgen", mahnt Schmitt. So ist von früheren Aufstockungen imVollzugsdienst kein einziger Mann in den Dienststellen angekommen. "Die sindalle durch die vielen neuen Aufgaben, die auch hinzugekommen sind, versickert."Beleg hierfür ist auch der Überstundenberg, der trotz bereits erfolgterAufstockungen in der abgelaufenen Legislaturperiode weiter angewachsen ist.Durchaus positiv sieht der dbb Hessen auch das Vorhaben, Schulen und Justizpersonell zu stärken. "Die Anforderungen an Lehrer sind durch hinzugekommeneunterrichtsfremde Aufgaben dramatisch gestiegen", stellt Schmitt fest. "Vordiesem Hintergrund ist es aber schon fraglich, ob es die richtige Priorisierungist, auch das Ganztagsangebot weiter ausbauen zu wollen." Zudem hat man beim dbbHessen erhebliche Zweifel daran, ob die Stellen auch zeitnah besetzt werdenkönnen - Stichwort hier: Fachkräftemangel und Wettbewerb zwischen den einzelnenBundesländern.Der dbb Hessen erkennt die Verbesserungen an. "Wir vermissen aber dieAufmerksamkeit für die anderen Bereiche der Landesverwaltung, weil nicht nur beider Polizei oder den Schulen Dinge im Argen liegen", kritisiert Schmitt."Deshalb wünschen wir uns von künftigen Haushaltsberatungen, dass dabei aucheine mittelfristige Personalplanung in allen Ressorts angestellt wird. Dasgehört für uns zwingend dazu."Anerkennung seitens des dbb Hessen erhält auch die Stärkung der Feuerwehrendurch Mittel des Strukturprogramms Starkes Dorf. "Die freiwilligen Feuerwehrensind sehr wichtig für die Gesellschaft", sagt Heini Schmitt. Auch dervorgesehene weitere Aufbau des Sondervermögens Versorgungsrücklage weist in dierichtige Richtung. Zu hinterfragen sind aus Sicht des dbb Hessen außerdem diehohen Ausgaben für Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 bis 2018 beidurchschnittlich 1,3 Mrd. Euro jährlich lagen. Hier erneuern wir unsereForderung, diese Mittel zielgerichteter in die Menschen zu investieren, die nachgeltender Rechtslage eine vorübergehende oder dauerhafte Bleibeperspektivehaben.Pressekontakt:Andreas NöthenPressesprecher0170 7335511presse@dbbhessen.deOriginal-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell