dbb zu Klimastreik: Klima- und Umweltschutz sind Staatsauftrag

Berlin (ots) - Am 20. September 2019 findet der dritte "globaleKlimastreik" der Fridays-For-Future-Bewegung statt. Der dbbBundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat in diesem Zusammenhang daraufhingewiesen, dass Klima- und Umweltschutz Staatsauftrag sind. Esseien größere Anstrengungen als bisher zur nachhaltigen Sicherungmenschlicher Lebensräume gefordert."Ich bin der Überzeugung, dass mehr unternommen werden muss, umdas Überleben der Menschheit auf der ganzen Welt nachhaltig zusichern - und zwar jetzt. Denn die durchschnittlichen Temperaturensteigen, und wir tragen dazu maßgeblich bei, das ist breitesterwissenschaftlicher Konsens", sagte Silberbach am 18. September 2019in Berlin. Beispielhaft verwies er auf Warnungen des DeutschenWetterdienstes, dass dadurch extreme Wetterlagen auch hierzulandewahrscheinlicher werden. All dies habe auch direkte Folgen für denöffentlichen Dienst und seine Beschäftigten, so Silberbach. "Klima-und Umweltschutz sind Staatsauftrag gemäß Artikel 20a desGrundgesetzes und daher für den öffentlichen Dienst als Teil derExekutive maßgeblich. Ein starker öffentlicher Dienst mitentsprechender Ausstattung bei Personal und Sachmitteln ist dafürunabdingbar." Viele Bereiche des öffentlichen Dienstes leistetenschon heute einen unverzichtbaren Beitrag zum Naturschutz. "BeiEinrichtungen wie dem Umweltbundesamt ist das naheliegend. Aber schondie Forstleute mit ihrem Engagement für unsere Wälder stehen seltenerim Licht der Öffentlichkeit. Auch Polizeibehörden und Ordnungsämtererbringen einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Umweltverschmutzung.Von den Beschäftigten im Verkehrswesen, in Forschung und Bildungsowie vielen weiteren ganz zu schweigen. Das verdeutlicht: Umwelt-und Naturschutz im öffentlichen Dienst ist vielfältig, und dieKolleginnen und Kollegen machen hier einen großartigen Job."Silberbach weiter: "Der dbb erklärt ausdrücklich seineUnterstützung für alle Bemühungen um einen besseren Umwelt- undKlimaschutz." Zu einem "Klimastreik" wird der gewerkschaftlicheDachverband unterdessen nicht aufrufen. "Über zwei Drittel der inunseren Mitgliedsgewerkschaften organisierten Menschen sindBeamtinnen und Beamte, für die ein Streikverbot gilt. Das ist einKernbestandteil des Berufsbeamtentums und genießt aus guten GründenVerfassungsrang: Auf den Staat muss jederzeit Verlass sein. Zudemsind Streiks in Deutschland grundsätzlich stark reglementiert undformalisiert und nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig.Die Zulässigkeit von politischen Streiks ist - gelinde gesagt -rechtlich stark umstritten. Trotzdem kann ein starkes Zeichen fürmehr Klimaschutz gesetzt werden. Wenn Beschäftigte des öffentlichenDienstes den Protest in ihrer Freizeit unterstützen möchten, begrüßenwir das natürlich." Auch Initiativen in den Dienststellen undBetrieben seien denkbar. "Von der nachhaltigen Büropraxis über denemissionsarmen Fuhrpark bis hin zum Jobticket gibt es vieleAnsatzpunkte, die man da diskutieren kann", regte der dbb Chef an.