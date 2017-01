dbb Hessen kritisiert Bertelsmann-Studie zur Beihilfe für Beamte

Frankfurt (ots) - "Die Beihilfe gehört untrennbar zumBerufsbeamtentum" stellte Heini Schmitt, Vorsitzender des dbb Hessen,beamtenbund und tarifunion, heute in Frankfurt fest. Sie seiwesentlicher Bestandteil der Fürsorgepflicht des Dienstherrn und nachjüngster Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes auchalimentationsrelevant. Die vorliegende Studie derBertelsmann-Stiftung zur Beihilfe für Beamte im Krankheitsfall blendeverfassungsrechtliche Fakten und geltende Rechtsprechung völlig aus.Zudem arbeite sie teilweise mit falschen und spekulativen Zahlen.Im übertragenen Sinne sei die Beihilfe "der Arbeitgeberanteil" ander Krankenversicherung des Beamten. Wer die Beihilfe abschaffenwolle, betreibe damit zwangsläufig die Abschaffung desBerufsbeamtentums. Damit würde aber auch das für Beamte geltendeStreikverbot entfallen und der gesamte öffentliche Dienst sich zueinem höchst störanfälligen, fragilen Gebilde entwickeln. Außerdemmüsse man den Beamten sofort ein erheblich höheres Bruttogehaltzahlen, was die Studie ebenfalls völlig ausblendet.Wer also die Beihilfe für Beamte abschaffen wolle, müsse sichGedanken machen über die Folgen bspw. für die innere Sicherheit, fürdie Gewährleistung des Schulunterrichtes oder für einen gesichertenBrandschutz und anderes. Heini Schmitt erinnerte an den berechtigtenStreik der Lokführer. Der diene geradezu als Paradebeispiel dafür,was geschieht, wenn man Beschäftigten den Beamtenstatus wegnimmt.Heini Schmitt wirft der Bertelsmann-Studie vor, dass "die Studiegeeignet ist, in der Öffentlichkeit zu diesem Thema wieder einmal einvöllig falsches Bild vom Beamtentum zu erzeugen." Er vermutet, dassdie Veröffentlichung der Studie im Zusammenhang mit dem beginnendenBundestagswahlkampf steht, bei dem "unter Garantie das ThemaBürgerversicherung erneut aufgerufen werden wird". Der dbb Hessenwerde sich mit allen Mitteln gegen etwaige Gesetzesinitiativenwehren.Auf Nachfrage des dbb Hessen beim Sprecher der Landesregierung,Michael Bußer, erklärte dieser, dass Ministerpräsident VolkerBouffier die Beihilfe als wesentlichen Bestandteil derFürsorgepflicht für Beamten anzusehen sei und es deshalb in Hessenauch keine Pläne zum Wegfall der Beihilfe gebe.Pressekontakt:Thomas Müllerdbb HessenPressesprecher0171 2015645Original-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell