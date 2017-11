dbb Hessen fordert Politik zum Handeln auf, Steuerbetrug wie mit Paradise Papers nicht hinnehmbar

Frankfurt (ots) - "Wir fordern die Politik auf, endlich denkriminellen Machenschaften durch Steuerbetrug einen Riegelvorzuschieben", erklärte der Vorsitzende des dbb Hessen, HeiniSchmitt, in Frankfurt. Er reagiert damit auf die Vorgänge um diesogenannten Paradise Papers. Es sei nicht nachvollziehbar, dass dieeuropäischen Regierungen und ganz besonders auch die Bundesregierungentweder nicht in der Lage oder nicht bereit seien, die Schlupflöcherzum Steuerbetrug zu schließen. Dadurch entstehe seit Jahren einriesiger volkswirtschaftlicher Schaden, so dass dem Staat Milliardenan Steuern weniger zur Verfügung stehen.Die Folgen, so Schmitt, seien deutlich zu sehen: Die Gesellschaftdrifte immer mehr auseinander, die Schere zwischen Arm und Reich geheimmer weiter auseinander. "Immer mehr Menschen in der Bundesrepublikleben an oder unterhalb der Armutsgrenze, fühlen sich abgehängt,ausgegrenzt." Zudem fehlten für wichtige Investitionen die Mittel.Der dbb Hessen prangert seit Jahren an, dass der Staat dieEinnahmeseite zu wenig in den Blick nimmt, dass im öffentlichenDienst in allen Bereichen das Personal fehlt und dass bspw. dieBeamten zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden.Heini Schmitt zieht daher das Resümee: "Es wäre mehr als genugGeld da, wenn die politisch Verantwortlichen nur ihre Hausaufgabenmachen würden!"Pressekontakt:Thomas MüllerPressesprecher dbb HessenTel. 0171 2015645presse@dbbhessen.deOriginal-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell