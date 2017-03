dbb Hessen erkennt Bemühen der Landesregierung in der Beamtenbesoldung an

Wiesbaden (ots) - "Die hessischen Beamtinnen und Beamten nehmen ander allgemeinen Einkommensentwicklung 2017 teil", stellte derVorsitzende von dbb Hessen, beamtenbund und tarifunion, Heini Schmittin Wiesbaden fest. "Wir anerkennen das Bemühen der Landesregierungunter Ministerpräsident Bouffier, den Tarifabschluss für dieAngestellten im öffentlichen Dienst auch auf die Beamten zuübertragen."Mit Genugtuung stellt der dbb Hessen fest, dass der Weg zur40-Stunden-Woche für Beamte eingeschlagen wurde. Durch die intensivenGespräche des dbb Hessen mit der Politik wurde erreicht, so Schmitt,dass die Beamten die 41. Arbeitsstunde künftig in einLebenarbeitszeitkonto "einzahlen".Allerdings, bemängelte Schmitt, habe die Landesregierung in derheutigen Pressekonferenz erneut keine Nachbesserung der Besoldung fürdie Beamtinnen und Beamten für die Jahre 2015 und 2016 zugesagt."Dadurch klafft zwischen der Einkommensentwicklung für Angestellteund Beamte in Hessen ein Unterschied von 3,5 Prozent", betonteSchmitt. Damit begründete er das Festhalten des dbb Hessen an dendrei Verfassungsklagen gegen die Besoldungsregelungen der letztenzwei Jahre. Diese sind seit Januar anhängig an denVerwaltungsgerichten in Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden. In 2015gab es für die Beamten in Hessen eine Nullrunde und 2016 zurJahresmitte eine Erhöhung ihrer Bezüge um ein Prozent.Pressekontakt:Thomas MüllerPressesprecherStellv. Landesvorsitzender dbb Hessen01712015645Original-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell