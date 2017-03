dbb Hessen bemängelt Ignoranz der Landesregierung / Keine Aussage zur Entwicklung der Beamtenbesoldung in Hessen im Zuge des Tarifabschlusses

Darmstadt (ots) - "Die Ignoranz der hessischen Landesregierung istbeispiellos" ist der Landesvorsitzende des dbb Hessen, Beamtenbundund Tarifunion, Heini Schmitt empört. Schmitt reagierte damit darauf,dass die hessische Landesregierung im Zusammenhang mit demTarifabschluss vom Wochenende keine Aussage zur Entwicklung derBeamtenbesoldung machte. Im Gegenteil habe der zuständigeStaatsminister Peter Beuth nur ausweichend auf entsprechendeAnfragen geantwortet und sie letztlich unbeantwortet gelassen.Schmitt rechnet in diesem Zusammenhang vor, dass die Besoldung derBeamten und der Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst Hessens inden letzten 2 Jahren um 3,5 Prozent auseinander geklafft hätten.Durch den Tarifabschluss von Anfang März für die Tarifbeschäftigtenund die Nichtübertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten habesich die Schere noch weiter geöffnet. Sie liege nun bei 5,5 Prozent.Dies führe dazu, dass die Landesregierung ihren Kredit bei denhessischen Beamten weitgehend verspielt habe. In immer kürzerenZeitabständen und in immer größerer Zahl erreichten den dbb HessenAussagen aus den Reihen der hessischen Beamtenschaft, die sinngemäßlauten: "Wahltag ist Zahltag!" Die hessischen Beamten fühlen sich, soSchmitt, durch die Landesregierung brüskiert, die trotzRekordeinnahmen die aus Sicht des dbb Hessen verfassungswidrigeSituation bei der Beamtenbesoldung verschärfe.Der dbb Hessen hat bekanntlich mit drei hessischen Beamten wegenderen verfassungswidriger Besoldung geklagt.Pressekontakt:Thomas MüllerPressesprecher dbb HessenTel. 01712015645presse@dbbhessen.deOriginal-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell