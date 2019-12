dbb: Entschädigung für Thomas-Cook-Kunden nicht aus Steuermitteln

Frankfurt (ots) - Der dbb Hessen kritisiert die Entscheidung derBundesregierung, Kunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook mitSteuermitteln entschädigen zu wollen. "Es ist ein reiner Hohn, wenn dieRegierung dann noch suggeriert, sie würde den Kunden zur Seite springen.Schließlich hat die Regierung den entstandenen Schaden selbst zu verantworten",erklärt der dbb Landesvorsitzende Heini Schmitt. Die Regierung ist keinesfallsder Retter, sondern ist lediglich darum bemüht, Schadensbegrenzung zu betreiben,indem sie so versucht, womöglich noch viel teurere Schadenersatzklagen derReisenden zu umschiffen.Das eigentliche Problem: Eine EU-Richtlinie wurde unzureichend umgesetzt. "Diedie Regierung hat es verschlafen, diese in geeigneter Form in nationales Rechtumzuwandeln und so den Schaden erst ermöglicht, indem sie die Haftungsgrenzerauf 110 Millionen Euro begrenzt hat", so Heini Schmitt. Die EU-Richtliniegarantiere Pauschalreisenden jedoch einen vollumfänglichen Schutz. "Da wurdenicht sauber gearbeitet und das darf jetzt der Steuerzahler ausbügeln."Schon bei der Landesbürgschaft für die durch die Insolvenz ebenfalls inMitleidenschaft gezogene Fluggesellschaft Condor hätte der dbb Hessen dafürplädiert, keine Steuergelder einzusetzen. "Es darf nicht sein, dass die Gewinnevon Unternehmen privatisiert werden, die Verluste jedoch auf den Steuerzahlerheruntergebrochen werden", findet Heini Schmitt.Wenn man überlegt, was mit diesen Steuermitteln Sinnvolles getan werden könnte:Für 400 Mio. Euro könnte man z.B. rd. 5.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienstein Jahr lang bezahlen. Auch wenn es im Einzelfall sicherlich ärgerlich ist:Urlaubsreisen sind ein rein privates Vergnügen und damit letztlich auch einprivates Risiko, für das man die Allgemeinheit nicht in Haftung nehmen darf.Darüber hinaus hätte sowohl die Regierung als auch jeder Thomas-Cook-Kunde dieMöglichkeit gehabt, sich über die wirtschaftlichen Probleme - die ja nichtplötzlich aufgetreten sind - zu informieren.Pressekontakt:Andreas NöthenPressesprecher0170 7335511presse@dbbhessen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112703/4466270OTS: dbb Hessen beamtenbund und tarifunionOriginal-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell