dbb zu Corona-Epidemie: Krise offenbart existenzielle Schwachstellen des öffentlichen Dienstes

Berlin (ots) - "Die Menschen in Deutschland können sich auf den öffentlichenDienst verlassen", stellt dbb Chef Ulrich Silberbach mit Blick auf dasManagement der Corona-Epidemie klar. Zu verdanken sei dies insbesondere der"unermüdlichen Einsatzbereitschaft der Beschäftigten, die derzeit vielerortsrund um die Uhr alles für die Gesundheit der Menschen und das Funktionierenunseres Landes geben"."Ärzteschaft und Pflegekräfte, die Kolleginnen und Kollegen in denGesundheitsämtern, Krisenstäben, Regional- und Kommunalverwaltungen,Einsatzkräfte bei Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei, Erzieherinnen undErzieher in den Kitas, Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen - unzähligeBeschäftigte des öffentlichen Dienstes geben derzeit alles, um dieCorona-Epidemie in Deutschland einzudämmen und zu managen. Ob Intensivmedizin,Pflege, Aufklärung und Beratung, Planung und Entscheidung, Transporte undKontrollen oder einfach da sein und 'seinen Job tun', den Kleinen richtigesHändewaschen beibringen und sie betreuen, damit es die gefährdeten Großelterneben nicht tun müssen - sie alle sind unermüdlich und oftmals im unmittelbarenGefahren- und Infektionsbereich im Einsatz für die Gesundheit und Sicherheit derMenschen. Gleichzeitig sorgen die vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen desöffentlichen Dienstes dafür, dass das Land weiterhin möglichst reibungslosfunktioniert", sagte der dbb Bundesvorsitzende am 12. März 2020 in Berlin."Unsere Gedanken sind bei den Kolleginnen und Kollegen, und wir wünschen ihnenallen Gesundheit, Kraft und Durchhaltevermögen für die nächsten Tage und Wochen.Die Coronavirus-Krise offenbare auch die existenziellen Schwachstellen in derArchitektur des öffentlichen Dienstes in Deutschland, gab Silberbach zubedenken: "Der über Jahre aufgebaute strukturelle Personalmangel insbesondereauch im Gesundheitswesen und im öffentlichen Gesundheitsdienst rächt sich jetztmit voller Wucht. Selbst wenn Intensivbetten in ausreichender Zahl vorhandensind, haben wir nicht die erforderlichen entsprechend qualifizierten Kräfte, diediese betreuen können. Auch im normalen Pflegebereich geht das Personal schon imAlltagsgeschäft auf dem Zahnfleisch. Deswegen steht der Fahrplan für die Zeit,in der das Land wieder in ruhigere Fahrwasser kommt, schon heute fest: Wirmüssen den öffentlichen Dienst und die Daseinsvorsorge wieder so auf die Beinestellen, dass Land und Menschen beruhigt und guter Dinge in die Zukunft blickenkönnen. Wir brauchen einen modernen, personell und technisch exzellent undaufgabengerecht ausgestatteten Staat. Sonst ist nach der Krise nur das Neue vorder Krise", warnte Silberbach.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7034/4545197OTS: dbb beamtenbund und tarifunionOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell