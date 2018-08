dbb Chef Silberbach: Für Extremisten ist im öffentlichen Dienst kein Platz

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Berlin (ots) - "Die Ereignisse der vergangenen Tage in Chemnitzmachen uns alle tief betroffen. Dabei gilt unser Mitgefühlinsbesondere den Angehörigen des jungen Mannes, der am Sonntag durchMesserstiche getötet wurde.Die darauffolgenden Geschehnisse waren schockierend. Rechtsextremehaben den Tod des jungen Mannes als Vorwand genutzt, um ihren Hassauf andere Menschen und ihre Verachtung für unsere pluralistischeGesellschaft auf offener Straßen auszuleben, teils mit roher Gewalt.Dafür gibt es keine Entschuldigung. Die Straftaten dieser Leutemüssen konsequent verfolgt und bestraft werden.Im Zuge der Ereignisse kam es auch zu harschen Vorwürfen gegen diePolizei. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben bereits erklärt,dass sie von der Anzahl der Demonstranten überrascht wurden. Sobedauerlich es ist: Wo Menschen arbeiten, da kommt es auch zuFehleinschätzungen. Das darf aber nicht zu pauschalen Verurteilungenoder Verdächtigungen führen. Wer mit Praktikern spricht, der weiß,dass jede Einsatzlage einzigartig, dynamisch und damit jedeEntwicklung schwer vorhersagbar ist. Dramatisch verschärft wird heuteallerdings jeder Einsatz dadurch, dass die Sicherheitsbehördenbundesweit unter massivem Personalmangel leiden. Wir alsgewerkschaftlicher Dachverband warnen seit Jahrzehnten vor dieserEntwicklung. Inzwischen konnten wir die Politiker aller Parteienhalbwegs vom Irrweg des "superschlanken Staates" abbringen. Wir sindimmer noch dabei, die Schäden der Vergangenheit zu beheben, und auchder von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag formulierte "Paktfür den Rechtsstaat" bringt nur kleine Fortschritte. Außerdem fallenqualifizierte Fachkräfte für den öffentlichen Dienst nicht vomHimmel. Es muss ein für alle Mal in die Köpfe: Die bestenSicherheitsgesetze bringen nichts, wenn wir keine Beschäftigtenhaben, die sie umsetzen! Deshalb muss wieder mehr in den Staat unddie Sicherheit investiert werden. Jetzt.Es gab aber auch Vorfälle, die auf schwere Verfehlungen hinweisen- etwa, wenn sensible Dokumente wie ein Haftbefehl über das Internetan die Öffentlichkeit gelangen. Das darf nicht passieren, dasuntergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Institutionen.Dazu sage ich: Der öffentliche Dienst war schon immer und ist auchheute ein Spiegelbild der Gesellschaft - gut so, denn die Menschensollen sich mit dem Staat, der ihnen gegenübertritt, identifizierenkönnen. Das bedeutet aber auch, dass sich unter den 4,6 MillionenBeschäftigten immer wieder auch Menschen mit extremen Gesinnungenjedweder Couleur eingeschlichen haben können, man denke etwa an dieso genannten "Reichsbürger". In all diesen Fällen gilt: Wer nicht mitbeiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht, der möge seineSachen packen und verschwinden. Als öffentlicher Dienst sind wirRecht und Gesetz verpflichtet. Wir dienen immer und zuerst derfreiheitlich-demokratischen Grund- und Werteordnung, die dasZusammenleben unserer gesamten Gesellschaft ermöglicht. Wer da nichtmitzieht, für den ist bei uns kein Platz."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell