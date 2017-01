dbb vor Bundesverfassungsgericht: Tarifeinheitsgesetz verstößt gegen das Grundgesetz

Berlin (ots) - Seine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen dasseit 10. Juli 2015 geltende Tarifeinheitsgesetz (TEG) wird der dbb ineiner mündlichen Anhörung vor dem Bundesverfassungsgericht am 24./25.Januar 2017 in Karlsruhe erläutern. "Wir freuen uns, dass der ErsteSenat unsere Einwände, die wir im Wege der Verfassungsbeschwerdebereits vorgetragen haben, nun auch im Rahmen einer mündlichenVerhandlung ausführlich prüfen will", sagte dbb Chef KlausDauderstädt mit Blick auf den Termin am 23. Januar 2017 in Berlin."Das TEG ist verfassungswidrig, praktisch insbesondere imöffentlichen Dienst nicht anwendbar und gesellschaftspolitischnachteilig", betonte Dauderstädt. Genau das habe den Verfassern"dieses unmöglichen Gesetzes" bereits während desGesetzgebungsverfahrens eine überwältigende Zahl namhafterSachverständiger ins Stammbuch geschrieben. "Wider besseres Wissenist das Gesetz vom Bundestag in Kraft gesetzt worden. Schwerwiegendeund in keiner Weise annehmbare Einschränkungen von Grundrechtenwerden nachhaltigen Schaden in der bundesdeutschenGewerkschaftslandschaft anrichten. Die drohende Zerrüttung desBetriebsfriedens wird auch für viele Arbeitgeber von nachteiligerWirkung sein. Darüber hinaus wirft das Gesetz auch beim Versuch einerUmsetzung gleich mehrere unlösbare Probleme auf. Dies macht deutlich,dass das gesamte Projekt nicht geeignet ist, die Tarifautonomie inDeutschland zu stärken", so der dbb Bundesvorsitzende. Dauderstädt zuden zahlreichen praktischen Problemen bei der Umsetzung des TEG: "Werermittelt die Gewerkschaftszugehörigkeit, auf welcher rechtlichenGrundlage überhaupt? Wer definiert die Betriebsmehrheit? Allesungeklärt. Die Arbeitsgerichte stehen vor unlösbaren Aufgaben, unddie Berufsgewerkschaften sind in Gefahr, weil ihre ureigensteDaseinsberechtigung in Frage gestellt wird. Das ist nichthinzunehmen", machte der dbb Chef klar.dbb Vize Willi Russ ergänzte den Kanon der "Fragen, die das TEGvollkommen unbeantwortet lässt: Warum überhaupt braucht es einsolches Gesetz? Hält dieses Land, dessen Wirtschaft und Gemeinwesenbislang sehr gut mit der Tarifautonomie der Sozialpartner gefahrensind, keine Streiks aus, die zahlenmäßig deutlich unter demeuropäischen Durchschnitt liegen? Warum mischt sich der Gesetzgeberüberflüssigerweise ein, zerstört den Betriebsfrieden und treibt dieGewerkschaften in einen harten Konkurrenzkampf?", so derTarifvorstand des dbb. Das vom TEG vorgeschriebene Mehrheitsprinzipsei kein grundgesetzkonformes Kriterium, weil es dieOrganisationsfreiheit der Arbeitnehmer in unzulässiger Weiseeinschränke, wenn diese sich berufsspezifisch oder weltanschaulichorientiert organisieren wollten: "Der Koalitionsfreiheit ist aus sichheraus jedes Zählverfahren fremd", unterstrich Russ.Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionBritta IbaldTelefon: 030.4081-5501Fax: 030.4081-5599Mobil: 0151.628 418 93Email: ibaldbr@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell