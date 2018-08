dbb Bürgerbefragung: Jede vierte Frau wurde im Arbeitsumfeld schon sexuell belästigt

Berlin (ots) - 26 Prozent aller abhängig beschäftigten Frauen inDeutschland haben schon Formen sexueller Belästigung odersexistischen Verhaltens im Arbeitsumfeld sich selbst gegenübererlebt. Zudem gibt mehr als die Hälfte aller Frauen an, schon wegenihres Geschlechts am Arbeitsplatz benachteiligt worden zu sein.Das hat die dbb Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst 2018 ergeben,die das Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des dbbdurchgeführt und am 30. August 2018 in Berlin vorgestellt hat.Demnach gaben lediglich 65 Prozent aller befragten Frauen an, nochnie Formen von sexueller Belästigung oder sexistischem Verhalten imArbeitsumfeld erlebt zu haben. 26 Prozent hingegen erlebten sie beisich selbst, 19 Prozent bei Kolleginnen und zwei Prozent beiKundinnen."Es ist gut, dass dieses ernste Thema nicht weiter totgeschwiegenwird. Insbesondere unsere dbb bundesfrauenvertretung setzt sich seitJahren für eine diskriminierungs- und sexismusfreie Verwaltungskulturein", kommentierte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach dieUmfrageergebnisse. "Die #MeToo-Debatte und die Gesetzesverschärfungmit Blick auf sexuelle Belästigung haben hier sicher das Bewusstseingeschärft. Es muss aber noch mehr geschehen. Wir müssen zum Beispielkontinuierlich die gängigen Rollenklischees in Erziehung und Schuleüberprüfen. Außerdem müssen wir die Führungskräfte in Betrieben undDienststellen intensiv zur Prävention von sexueller Gewaltfortbilden."Jede zweite Frau wurde am Arbeitsplatz schon diskriminiert 52Prozent aller abhängig beschäftigten Frauen gaben an, am Arbeitsplatzschon einmal wegen ihres Geschlechts diskriminiert oder benachteiligtworden zu sein. Hier liegt der Anteil der Männer bei 14 Prozent.Hingegen fühlten sich mit 47 Prozent knapp die Hälfte aller Männeraufgrund ihres Alters schon benachteiligt oder diskriminiert. Demstehen 38 Prozent aller Frauen gegenüber.Häufigste Auswirkung der erfahrenen Diskriminierung war, eineStelle nicht bekommen zu haben. 55 Prozent aller Betroffenen machteneine entsprechende Angabe. Aber auch bei der Verteilung von Aufgaben(30 Prozent) oder bei Gehaltserhöhungen (21 Prozent) undBeförderungen (15 Prozent) fühlten sich viele Beschäftigtebenachteiligt. Silberbach: "Hier geht es für uns vor allem um dieUnterstützung der Betroffenen. Der dbb und die dbbbundesfrauenvertretung fordern deshalb eine Reform desAntidiskriminierungsgesetzes und die Zulassung von Verbandsklagen.Damit könnten wir den Diskriminierungsopfern besser den Rückenstärken."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell