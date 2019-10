Berlin (ots) - Als einen "ersten Einstieg in dieAttraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienst des Bundes alsArbeitgeber" hat dbb Vize Friedhelm Schäfer die Verabschiedung desBesoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch den Bundestagbegrüßt. Gleichwohl hätte es durchaus mehr Potenzial fürOptimierungen gegeben, so Schäfer.Am späten Abend des 24. Oktober 2019 hat der Bundestag denGesetzentwurf der Bundesregierung "zur Modernisierung der Strukturendes Besoldungsrechts und zur Änderung weiterer dienstrechtlicherVorschriften" (BesStMG) abschließend beraten und beschlossen. DasMaßnahmenpaket soll den öffentlichen Dienst des Bundes alsArbeitgeber attraktiver machen und sieht unter anderem eine deutlicheErhöhung verschiedener Zulagen und Prämien vorsieht. Mehr als 300.000Bundesbeamte, Bundespolizisten, Richter und Soldaten profitierendavon, auch Beamtenanwärter werden künftig besser bezahlt."Es bestand und besteht weiterhin die dringende Notwendigkeit, dasBesoldungsrecht des Bundes leistungsfähiger und motivierenderauszugestalten. Umso wichtiger ist es, dass mit dem nun beschlossenenModernisierungsgesetz viele wichtige Verbesserungen bewirkt undlangjährige Anliegen des dbb aufgegriffen werden", sagte FriedhelmSchäfer, Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik desdbb, am 25. Oktober 2019 in Berlin. Dies sei zum Einen imGrundanliegen des Gesetzes verwirklicht, "unnötigen administrativenAufwand zu vermeiden und einfache, nachvollziehbare und praktikableRegelungen zu schaffen. Zum anderen seien besonders hervorzuheben- die verbesserte Anerkennung der Kindererziehungszeiten auf 30Monate wie im Rentenrecht - der Bund ist mit den FreistaatenBayern und Sachsen hier jetzt Vorreiter,- die Anhebung der Stellungzulagen - teilweise um 40 Prozent -sowie die Schaffung neuer bzw. die Ausweitung vorhandenerStellenzulagen z. B. auf den Zollbereich,- die Einführung einer Personalbindungsprämie für vorhandenesPersonal,- die Schaffung einer Prämie für besondere Einsatzbereitschaft undMobilität und- die Änderung des bisherigen monatlichenPersonalgewinnungszuschlags in eine Personalgewinnungsprämie.Allerdings betonte Schäfer, "dass weitere wichtige und vom dbblangjährig eingeforderte attraktivitätssteigernde Elemente bittervermisst werden. Dies betrifft die zentrale Frage derRuhegehaltfähigkeit von berufsprägenden Zulagen wie der Polizeizulagenach einer gewissen Dauer der Wahrnehmung und die Frage derDynamisierung von Zulagen. Wenn als Ziel eine nachhaltige unddauerhafte Attraktivitätssteigerung erreicht werden soll, müssenzentrale Zulagen dynamisch ausgestaltet sein", forderte der dbb Vize.Ergänzend zum Gesetz hat der Bundestags-Ausschuss für Inneres undHeimat einem Antrag der Koalitionsfraktionen zugestimmt, der dasBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat auffordert, eineReform des Familienzuschlags für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamtenzeitnah anzugehen. "Dies ist richtig und beinhaltet einen weiterenbedeutenden Schritt in Richtung einfacher, transparenter undmotivierender Besoldungsmodernisierungen", erklärte Schäfer. Er warbdafür, die zunächst angedachte und doch wieder gestrichene Reform desFamilienzuschlags nicht aufzugeben. Dieser sollte im Wesentlichen aufVerheiratete und Kinder reduziert und im Bereich des Kinderzuschlagserhöht werden. Davon hätten insbesondere Teilzeitbeschäftigte undauch Alleinerziehende profitiert, erklärte Schäfer. "Würde manumfassende Besitzstandsregelungen schaffen, könnten mit diesem Ansatzdie Familienförderung gestärkt und das Besoldungsrecht in diesemBereich wesentlich vereinfacht werden. Der Bund sollte sich nicht dieChance entgehen lassen, hier eine Vorreiterrolle gegenüber anderenDienstherrn einzunehmen."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell