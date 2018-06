dbb: Arbeitgeber Staat muss Personal strategisch, koordiniert und nachhaltig planen

Berlin (ots) - "Der Staat braucht eine langfristig angelegtePersonalplanung." Mit dieser Forderung eröffnete Friedhelm Schäfer,Zweiter dbb Vorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik, das dbbforum ÖFFENTLICHER DIENST am 26. Juni 2018 in Berlin. Um die großenHerausforderungen, die "Megatrends" demografischer Wandel,fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Flexibilisierungder Arbeitswelt erfolgreich annehmen und gestalten zu können, müsseder öffentliche Dienst als größter Arbeitgeber in Deutschland"strategischer, koordinierter und nachhaltiger" agieren, um Personalzu gewinnen und zu binden, mahnte der dbb Vize. "Der Staatsdienst istinsbesondere bei jungen Leuten und hochqualifizierten Fachkräftenkein Selbstläufer mehr", gab Schäfer zu bedenken, "er steht im hartenWettbewerb mit zahlreichen anderen Arbeitgebern und muss, um hiererfolgreich agieren zu können, exakt wissen, welche Profile er wannin welcher Zahl benötigt und was er bereit ist, dafür zu investieren.Ein Denken im Zeitfenster von Legislaturperioden verbietet sich hier- der öffentliche Dienst muss dauerhaft verlässlich sein, und das ister nur, wenn er personell gut aufgestellt ist."Da der Staat nicht jeden Betrag zahlen könne, seien beimAttraktivitätsangebot, das er Berufseinsteigern mache, besondereAnreize gefragt. Diese könnten vor allem auch im "weichen Bereich"der Arbeitsbedingungen gesetzt werden, insbesondere durch flexibleund mobile Arbeitsmodelle. "Nicht zuletzt kann eine langfristigangelegte Personalplanung auch dazu beitragen, den Fachkräftemangeldurch passgenaue Qualifikationsangebote an die eigenenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entschärfen", erläuterte Schäfer.Die Digitalisierung biete hier große Chancen und eröffne neueSpielräume. In diesem Zusammenhang wies der dbb Vize auf diespezifischen Herausforderungen hin, die die Digitalisierung für diePersonalführung mit sich bringen werde: "Nicht nur, weilDigitalisierung selbst ein Führungsthema ist, sondern weil Führungdort, wo der herkömmliche Arbeitsplatz im Büro nicht mehr das Maß derDinge ist, neu konzipiert werden muss. Wie führe ich, wenn ich meineMitarbeiter nur noch zeitweilig sehe? Wie steuere ich flexiblesArbeiten ohne die Arbeitsfähigkeit zu gefährden? Wie wirke ichmöglichen Überlastungseffekten entgegen? Fragen, auf die wirAntworten finden müssen."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell