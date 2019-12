dbb: AWO-Diskussion um OB Feldmann schadet dem Öffentlichen Dienst

Frankfurt (ots) - Die schwelende Diskussion um üppige Gehälter, großeDienstwagen und Übernachtungen im Luxushotel beim Wohlfahrtsverband AWO inFrankfurt sieht der dbb Hessen kritisch und fordert eine baldige und gründlicheAufklärung. Landesvorsitzender Heini Schmitt sorgt sich dabei um den Ruf desöffentlichen Dienstes und der vielen Ehrenamtlichen, die nun unverschuldet inErklärungsnot geraten. "Gerade die Diskussion um den FrankfurterOberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) als oberster Dienstherr von rund 10.000Beamten und Angestellten ist geeignet, dem Ansehen des öffentlichen Diensteseinen nachhaltigen Schaden zuzufügen", sagt Landesvorsitzender Heini Schmitt undkritisiert damit, dass Feldmann nach Aufkommen der Vorwürfe der Öffentlichkeitzu lange nicht zur Verfügung stand, die gegen ihn und seine Frau erhobenenVorwürfe aufzuklären. "Er hätte etwas Nachvollziehbares sagen müssen", soSchmitt.Bei solch großen Organisationen, die zudem weitgehend vom Ehrenamt getragenwerden, ist so etwas fatal. "Dies führt dazu, dass das Vertrauen der Bürger insolche Wohlfahrtsorganisationen schwindet", sagt Schmitt. Die mutmaßlichen engenVerflechtungen zwischen der SPD und der AWO böten, so sie sich bewahrheitensollten, zudem einen "Nährboden für Politikverdrossenheit", mahnt Schmitt. "Esfällt schwer zu glauben, dass niemand von solchen Auswüchsen gewusst habensoll." Vielmehr deute das bisher Bekannte auf ein "etabliertes System hin, beidem viele bewusst weggeschaut haben müssen".Schmitt weist auf die elementare Bedeutung funktionierender Kontrollmechanismenhin, die es theoretisch auch bei der AWO gegeben haben muss, also Gremien, dieihrer Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachgekommen sind. "Es ist nun an derZeit, aus dem Scherbenhaufen die richtigen Lehren zu ziehen." Dazu gehöre, dassalle, die Verantwortung tragen, dieser "auch auf unbequeme Art und Weise gerechtwerden müssen".Pressekontakt:Andreas NöthenPressesprecher0170 7335511presse@dbbhessen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112703/4465724OTS: dbb Hessen beamtenbund und tarifunionOriginal-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell