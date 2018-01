db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D: In den deutschen Mittelstand investieren!

Lieber Leser,

Anleger, die in den deutschen Mittelstand, der als das Rückgrat der hiesigen Volkswirtschaft angesehen wird, investieren wollen, könnten sich einmal den db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds, der die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland TRN Index (Solactive Index) möglichst genau nachzubilden versucht. Hierzu bedient sich der ETF einer vollständigen Replikation und enthält damit alle im Basisindex enthaltenen Einzeltitel mit entsprechender Gewichtung. Der Solactive Index geht weiter als der MDAX und enthält anders als dieser nicht „nur“ 50, sondern insgesamt 70 Einzeltitel von Unternehmen mit mittelstarker Kapitalisierung. Neben Werten aus dem MDAX finden sich hier auch Titel aus dem TecDAX oder dem SDAX. Voraussetzung für eine Aufnahme in den Solactive Index ist es, dass die Unternehmen ihren Sitz in Deutschland haben.

Wissenswertes zum db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D

Beim db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der Anlegern zuletzt eine Gewinnbeteiligung von 0,24 Euro je Fondsanteil bescherte. Mit einem Fondsvolumen von gerade einmal 95 Mio. Euro hat man es mit einem sehr kleinen ETF zu tun. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) liegt bei 0,40 % pro Jahr. Überzeugen kann der db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D beim Blick auf die Gesamtperformance, die auf Sicht von drei Jahren bei starken +61,73 % lag. Die Volatilität hielt sich in diesem Zeitraum mit 16,49 % ebenfalls in Grenzen. So ergibt sich auch eine sehr gute Sharpe Ratio von +1,05 (auf annualisierter Basis).

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.