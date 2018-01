db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C: Was verbirgt sich hinter diesem börsengehandelten Indexfonds?

Lieber Leser,

Anleger, die an der Wertentwicklung von großen Standardwerten mit globalem Fokus partizipieren wollen, könnten über ein Investment in den db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C nachdenken. Hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds, der das Ziel verfolgt, den zugrundeliegenden Referenzindex MSCI Total Return Net World im Hinblick auf die Wertentwicklung möglichst genau nachzubilden. Da es sich um einen börsengehandelten und passiv gemanagten Fonds handelt, fallen nur geringe Kosten an. Der MSCI World als der Basisindex umfasst bekannte Standardwerte mit großer bis mittlerer Marktkapitalisierung, deren Gewichtung sich nach der relativen Größe richtet. Berechnet wird der Index durch die Netto-Gesamtrendite (Total Return Net), was nichts anderes bedeutet, als dass die Dividenden und sonstigen Ausschüttungen der im Index enthaltenen Unternehmen in die jeweiligen Aktien reinvestiert werden und so eine Gesamtperformance ergeben.

Das sollten Anleger beachten

Den Anlageschwerpunkt im db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C machen die Bereiche Finanzdienstleistungen und IT-Software aus. So verwundert es auch nicht, dass sich hinter den größten Einzelpositionen im Fonds die Unternehmen Facebook, Apple, Microsoft und Facebook verbergen. Daher dominieren auch die USA und der US-Dollar die regionale und währungsbezogene Ausrichtung des Fonds. Insgesamt verwaltet der Fonds ein Vermögen von derzeit 3,56 Mrd. US-Dollar. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) beläuft sich auf jährlich 0,45 %. Zu den Performance-Daten: Auf Sicht von drei Jahren hat der db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C eine Gesamtperformance von +32,37 % bei einer Volatilität von 11 % erreicht. Die Sharpe Ratio, die die relative Überperformance im Vergleich zu einer risikolosen Geldmarktanlage ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko setzt, betrug hierbei auf annualisierter Basis +0,81.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.