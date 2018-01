db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C EUR ACC: Für alle Anleger mit starkem Deutschland-Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger, die nicht weit in die Ferne schweifen wollen und zu kostengünstigen Konditionen an der Wertenwicklung deutscher Blue Chips partizipieren wollen, denen sei ein Investment in den db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C ans Herz gelegt. Der börsengehandelte Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung des deutschen Leitindex DAX nachzubilden und bedient sich hierzu einer physischen Replikationsmethodik. Will heißen, im Fonds sind alle 30 Unternehmen entsprechender Gewichtung enthalten, wie sie auch im Basisindex DAX enthalten sind.

Wissenswertes zum db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C

Die anfallenden Dividendenerträge werden reinvestiert, es handelt sich beim db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C also um einen thesaurierenden Indexfonds. Derzeit verfügt der Fonds über ein Gesamtvermögen von knapp 4 Mrd. Euro ist damit recht groß. Er wurde vor mehr als 5 Jahren in Luxemburg aufgelegt. Die Gesamtkostenquote, gemessen als Total Expense Ratio (TER) beläuft sich auf jährlich 0,09 %, was auch für ETFs ausgesprochen günstig ist. Zu den Performance-Daten: In den vergangenen drei Jahren erzielte der db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C eine Gesamtperformance von +30,18 % und erreichte dabei eine Volatilität von relativ hohen 19,04 %. Zur besseren Orientierung dient die Sharpe Ratio, die die erzielte Mehrrendite einer Anlage dem dabei eingegangenen Risiko gegenüberstellt. Im Falle des db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C betrug diese auf annualisierter Basis +0,48.

