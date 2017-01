... dann klappt's auch mit den Bewerbern - Worauf Jobsuchende bei potentiellen Arbeitgebern Wert legen (FOTO)

Augsburg (ots) -Neues Jahr, neuer Job? Der Jahreswechsel ist für viele MenschenAnlass, sich Gedanken um eine berufliche Neuorientierung zu machenoder sich direkt auf ausgeschriebene Positionen zu bewerben. LautOrizon Arbeitsmarktstudie 2016, einer bevölkerungsrepräsentativenOnline-Befragung, waren im vergangenen Jahr wieder mehr Arbeitnehmerauf Jobsuche als im Vorjahr. Rund 27 Prozent der über 2.000 Befragtengaben an, sich aktiv nach einer neuen Anstellung umzuschauen. Inmanchen Branchen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften jedoch größerals die Zahl geeigneter Bewerber - Unternehmen müssen sich kreativ umkünftige Mitarbeiter bemühen und ihre Attraktivität unter Beweisstellen. Doch worauf legen Arbeitnehmer eigentlich Wert? Auch daraufgibt die Studie differenzierte Antworten.Eine leistungsgerechte Bezahlung der eigenen Arbeit steht für dieMenschen nach wie vor an erster Stelle. Für 71 Prozent der befragtenArbeitnehmer - und damit deutlich mehr als in den Vorjahren - giltdie Entlohnung als wichtigstes Kriterium eines attraktivenArbeitgebers. Doch ganz dicht dahinter rangiert der Wunsch nach einemguten Betriebsklima, den 70,9 Prozent der über 2.000 Befragtenäußern. Die Zahlen belegen eindrucksvoll: Geld spielt eine großeRolle, doch gegen miese Stimmung im Büro oder auf der Baustelle hilftauch die beste Bezahlung nur wenig. Auf Platz drei der Leistungen,die einen Arbeitgeber besonders attraktiv machen, liegt dieArbeitsplatzsicherheit. Ihre Bedeutung hat gegenüber den Vorjahrenjedoch leicht abgenommen. Ebenfalls relevant und ein stetig wichtigerwerdender Anspruch von potenziellen Bewerbern: ihre künftigeTätigkeit soll abwechslungsreich sein.Ansprüche der Arbeitgeber aus Sicht von BewerbernUnd wie sieht es auf der anderen Seite aus? Was glaubenArbeitnehmer, worauf es den Unternehmen bei ihren künftigenMitarbeitern ankommt? Ganz oben stehen in der Wahrnehmung derBefragten die Aspekte Leistungsbereitschaft und Motivation. 63Prozent glauben, dass diese sehr wichtig sind, um auf dem heutigenArbeitsmarkt eine Chance zu haben. Auch gute Umgangsformen, zumBeispiel gegenüber Kollegen oder Kunden, ist aus Sicht derArbeitnehmer etwas, worauf Arbeitgeber großen Wert legen. Diefachliche Qualifikation, die in den Vorjahren noch den Spitzenplatzbelegt hatte, steht mit 60 Prozent aktuell nur noch auf dem drittenRang. Immerhin noch 15 Prozent der Befragten aus der OrizonArbeitsmarktstudie 2016 glauben, dass gutes Aussehen ihre Chancen aufdem Arbeitsmarkt erhöht. Jeder Zehnte hält die "richtige" politischeEinstellung für sehr wichtig - dieser Aspekt landet damit auf demletzten Platz der aktuellen Studie.Attraktive Arbeitgeber in der ZeitarbeitIm Jahr 2016 waren 27 Prozent der befragten Arbeitnehmer aufaktiver Jobsuche - deutlich mehr als im Vorjahr. Unter denBeweggründen für die Suche nach einer neuen Stelle hat "Erfahrungensammeln" massiv an Bedeutung gewonnen. Während dieser Aspekt noch2015 nur für rund 22 Prozent eine wichtige Rolle spielte, gaben inder aktuellen Studie 36 Prozent der Arbeitnehmer an, durch eineberufliche Neuorientierung neue Erfahrungen machen zu wollen. Geradedie Branche der Zeitarbeit bietet dafür hervorragende Perspektiven."Personaldienstleister bieten eine attraktive Kombination ausFlexibilität und Stabilität für den Arbeitnehmer", sagt Dr. DieterTraub, CEO des Personalunternehmens Orizon. Fast 50 Prozentderjenigen, die in der Zeitarbeit nach einer neuen Beschäftigungsuchen, werden laut Orizon Arbeitsmarktstudie 2016 innerhalb von zweiWochen fündig. Auch eine hohe Arbeitszufriedenheit ist essentiellerBestandteil der Unternehmensphilosophie von Orizon: "Wir können esuns gar nicht leisten, ein unattraktiver Arbeitgeber zu sein. Nurzufriedene Mitarbeiter machen bei unseren Kunden gute Arbeit", soTraub.Pressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 |20457 Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente Communication GmbH | Sieglinde Schneider |T 0611 / 40 80 610 | E-Mail: sieglinde.schneider@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell