"d-force": Kartellamt genehmigt Joint Venture von Mediengruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat.1

Köln/Unterföhring (ots) - Grünes Licht für "d-force", daswegweisende Joint Venture der Mediengruppe RTL Deutschland und vonProSiebenSat.1. Das Bundeskartellamt hat das entsprechende Vorhabenam Montag, 5. August 2019, genehmigt. Künftig erreichen Werbekundenihre Zielgruppen im Bereich Addressable TV und Onlinevideo deutlicheinfacher: Über eine automatisierte Buchungsplattform derMediengruppe RTL Deutschland und von ProSiebenSat.1.Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance und GeschäftsführerVermarktung, Technologie und Daten der Mediengruppe RTL Deutschland:"Eigene Inhalte sind unsere Kernkompetenz, auch und gerade imdigitalen Werbemarkt. Umso mehr freuen wir uns, dass diese qualitativhochwertigen und 100 Prozent brandsafen Umfelder für unsereWerbekunden künftig einfach und über eine einheitliche Technologiebuchbar sind. Wir investieren dabei in einen Wachstumsmarkt undbieten eine echte Alternative zu den internationalenTech-Plattformen."Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung SevenOne Media:"Wir freuen uns sehr, dass wir grünes Licht vom Bundeskartellamterhalten haben und das Thema mit der Mediengruppe RTL nun mit allerKraft vorantreiben können. Für die Werbekunden wird die Buchung vonAddressable TV- und Videokampagnen deutlich attraktiver und einfacherund für uns eröffnet sich ein neuer Wachstumsmarkt."Das Angebot von d-force und der Demand-Side-Plattform (DSP) wirdim deutschen Markt hohe Reichweiten in den schnell wachsenden undstark nachgefragten Werbesegmenten Addressable TV und Onlinevideobieten - technologisch aus einer Hand sowie mit einem Angebot, dasunabhängig davon ist, ob Zuschauer und User im TV oder onlineerreicht werden sollen. Gleichzeitig stärkt die strategischePartnerschaft der beiden Medienhäuser die technologischeUnabhängigkeit von globalen Tech-Plattformen.Bis 2022 wird der Markt für Addressable TV und Onlinevideo inDeutschland voraussichtlich im einstelligen Euro-Milliardenbereichliegen. Aktuell sind bereits rund 18 Millionen TV-Geräte imdeutschsprachigen Raum für Addressable TV und somit individualisierteWerbung erreichbar. Basis der neuen Partnerschaft ist dieDemand-Side-Plattform Active Agent, die Teil der zur ProSiebenSat.1Group gehörenden Virtual Minds Gruppe ist. An d-force halten dieMediengruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 jeweils 50 Prozent.Pressekontakt:Cordelia WagnerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandSprecherin Ad AllianceTelefon: +49 221 456-74200cordelia.wagner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell