dSecureMail - Dataport bietet sichere Mail aus der Cloud

Altenholz (ots) - Rund 90.000 Anwender in der öffentlichenVerwaltung in Norddeutschland nutzen bereits den Cloud-Mail-Servicevon Dataport. Jetzt stellt der IT-Dienstleister mit dSecureMail auchfür andere Institutionen und Unternehmen des öffentlichen Sektorseinen attraktiven Service für das Senden und Empfangen von E-Mailsaus der Cloud zur Verfügung.Mit dSecureMail erhalten Institutionen und Unternehmen einleistungsfähiges Mail-System, das alle Vorteile eines Cloud-Betriebsbietet: Der Nutzer muss keine eigene Infrastruktur betreiben, bekommtden vollen Leistungsumfang sowie Spam- und Virenschutz standardmäßigmit dazu. Dabei wird dSecureMail transparent pro Nutzer abgerechnetund kann jederzeit auf den individuellen Bedarf von Unternehmen undInstitutionen angepasst werden.Die Cloud-Mail-Services von Dataport werden im eigenenDataport-Rechenzentrum in Norddeutschland betrieben und profitierenvom hohen Sicherheitsniveau in der IT der öffentlichen Verwaltung.Das moderne Rechenzentrum von Dataport ist vom Bundesamt fürSicherheit in der Informationstechnologie (BSI) zertifiziert.Auf der Computermesse Cebit in Hannover vom 20. bis 24. März 2017können sich Interessenten am Stand von Dataport (Halle 6, Stand B47)über dSecureMail informieren.www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell