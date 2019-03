creditshelf steigt bei den AltFi Awards aufs Siegertreppchen

Frankfurt (ots) - creditshelf, Pionier im Bereich der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland, gewinnt in der Kategorie"Alternative Finanzplattform des Jahres" den Runner-Up bei den AltFiAwards. Der Award wird jährlich an Crowdfunding-,Peer-to-Peer-Lending- und Invoice-Finance-Plattformen verliehen, dieInnovationen vorangetrieben, den Zugang zu finanziellen Serviceserweitert, sich zu Transparenz verpflichtet und eine exzellenteAllrounder-Customer-Experience geliefert haben sowie in denvergangenen zwölf Monaten signifikant gewachsen sind."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als 'AlternativeFinanzierungsplattform des Jahres'. Der Preis honoriert unserGeschäftsmodell, das ich mit meinem Gründungspartner und COO Dr.Daniel Bartsch in vielen gemeinsamen Stunden entwickelt habe. DieAltFi Community vereint die Top-Experten der alternativen Finanz- undFinTech Welt. Von dieser Gemeinschaft ausgezeichnet zu werden, stelltfür uns eine ganz besondere Anerkennung dar und macht uns stolz,creditshelf gemeinsam aufgebaut zu haben", erklärt Dr. Tim Thabe,Vorstandsvorsitzender und Gründungspartner von creditshelf.Darüber hinaus erhielt creditshelf einen weiteren Preis in derKategorie "PR / Marketingabteilung des Jahres". Der Preis wirdUnternehmen für bedeutende Marketingkampagnen im Bereich alternativeFinanzierung verliehen. Hier werden Kampagnen ausgezeichnet, die dieBekanntheit des Unternehmens im alternativen Finanzierungsbereich imletzten Jahr außerordentlich gesteigert sowie besondereIndustrieexpertise mit deutlichem Kundenvorteil demonstriert haben.Außerdem werden Marketingabteilungen geehrt, die über weitreichendeErfahrungen verfügen, viele Nischen innerhalb des Fintech-Sektorsabdecken, bekannte Vertreter aus der Branche beschäftigen, exzellenteKommunikatoren sind und wissen, wie man mit Journalisten umgeht."Marketing und Kommunikation für ein FinTech-Unternehmen zubetreiben ist eine herausfordernde Aufgabe, vor allem, wenn man sichdas Ziel setzt, 360 Grad für die Zielgruppe präsent zu sein und sicheigene Mediakanäle aufzubauen. Wir sind aktiv auf zahlreichenSocial-Media-Kanälen, haben eigene Newsletter-, Mailing- undTelefonmarketingkampagnen. Außerdem setzen wir diverse Eventreihen umund arbeiten kontinuierlich an unserer Webseite sowie der weiterenPersonalisierung und Automatisierung aller unsererMarketingaktivitäten. Ein wichtiger Baustein unserer digitalenAktivitäten ist Online Performance Marketing. Aber auch Printmedienergänzen unseren Kommunikations-Mix: Mit dem 'creditshelf-Magazin'haben wir uns einen eigenen Kanal mit qualitativ hochwertigenInhalten geschaffen. Zusätzlich pflegen wir Jahrespartnerschaften mitausgewählten Medienhäusern. Investor Relations- und Fach-PR sind füruns ebenfalls wichtige Bausteine der Kommunikation. Wir freuen uns,dass unser umfassendes Konzept ankommt und wir für unsere Kampagnenund unseren Kommunikations-Mix ausgezeichnet wurden", führt Dr. TimThabe weiter aus.Der Initiator:AltFi bietet marktführende Nachrichten, Erkenntnisse und Datenüber die schnell wachsende alternative Finanz- und FinTech-Welt. DasHauptaugenmerk liegt auf alternativen Kreditgebern, einschließlichPeer-to-Peer/Marktplatz-Kreditgebern und Direktkreditgebern, sowieInvestitionen in alternative Kredite, Equity Crowdfunding,Herausfordererbanken und Robo-Beratung. Darüber hinaus veranstaltetAltFi weltweit große Branchenkonferenzen und Seminare. DasSchwesterunternehmen AltFi Data gilt weithin als die führende Quellefür institutionelles Analytik für alternative Finanzierungen.Über Dr. Tim ThabeAls ehemaliger COO des International Corporate and InstitutionalClients Business der UBS ist Dr. Tim Thabe Gründungspartner undVorstandsvorsitzender von creditshelf. Er verfügt über mehr als 10Jahre Kreditrisikoerfahrung als Senior Credit Officer undRating-Berater für UBS und Goldman Sachs. Dr. Thabe hält einenExecutive MBA von der Kellogg-WHU, ist CFA Charterholder und hat ander Universität Mannheim in Finanzierung zur Bewertung vonKreditrisiko promoviert.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Teambesteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen inder Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. 