creditshelf startet zusammen mit CrossLend die erste digitale Verbriefung von Mittelstandskrediten / Verbriefung über CrossLend führt zur Diversifizierung und Verbreiterung des Investoren-Pools

Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft, ein Pionierim Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland,startet eine Partnerschaft mit dem Kreditmarktplatz CrossLend, umdeutschlandweit erstmals eine digitale Verbriefung vonMittelstandskrediten anzubieten. Dabei tritt CrossLend als Investorauf der creditshelf-Plattform auf und kauft Kreditforderungen imRahmen der regulären Kreditvergabeprozesse an. Anschließend verbrieftCrossLend die Kreditforderungen und bietet diese so in Form einesneuen Produkts einer breiten Basis von zusätzlichen Investoren überdie eigenen Kanäle an. Zu Beginn wird ein institutioneller Investorüber CrossLend monatlich einen mittleren einstelligen Millionenbetragin das Neugeschäft von creditshelf investieren.Für das neue Angebot werden die Kredite bereits bei derGenerierung so angelegt, dass sie entweder unmittelbar oder mitzeitlichem Verzug an institutionelle Investoren weitergegeben werdenkönnen. "Mit der flexiblen Verbriefung von Mittelstandskreditenbieten wir ein neues, innovatives Produkt", sagt Dr. Daniel Bartsch,Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. "Dervollautomatisierte Prozess erhöht die Transparenz der resultierendenWertpapiere, schafft Fungibilität und ermöglicht es, dieTransaktionskosten gering zu halten. Dieses Modell eröffnet uns neueInvestorenkreise und kommt damit auch unseren Kunden zugute."Abgewickelt wird die Verbriefung über die digitaleVerbriefungsplattform von CrossLend. Das Berliner Fintech-Unternehmenwandelt die Kredite auf flexible und transparente Art und Weise inSchuldverschreibungen um. "Unsere Plattform war von Anfang an daraufausgelegt, den Kreditmarkt effizienter, transparenter und digitalerzu gestalten. Die Zusammenarbeit mit creditshelf bei derEchtzeitverbriefung von Mittelstandskrediten bringt uns auf diesemWeg wieder ein großes Stück weiter", sagt Oliver Schimek, CEO vonCrossLend. Die Partnerschaft startet mit einem ersteninstitutionellen Investor, der durch monatliche Investitionen in dasKreditneugeschäft von creditshelf über CrossLend sukzessive einKreditportfolio im mittleren zweistelligen Millionenbetrag pro Jahraufbauen wird. Daneben befinden sich weitere institutionelleInvestoren in der Pipeline, die ebenfalls über diese innovativeLösung in Mittelstandskredite investieren möchten. "Wir freuen uns,über die Zusammenarbeit mit CrossLend einen zusätzlichenVertriebskanal anzubieten und damit künftig weitere institutionelleKreditinvestoren für uns gewinnen", so creditshelf-Vorstand Bartsch.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Teambesteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen inder Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionierder digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der FrankfurterWertpapierbörse gelistet.