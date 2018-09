creditshelf mit signifikantem Wachstum im ersten Halbjahr 2018 / Mit Kreditanfragen für mehr als 1 Mrd. EUR seit Unternehmensstart neuen Rekord erreicht

Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft, ein Pionierim Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland,veröffentlicht heute ihren Finanzbericht für die ersten sechs Monate2018. Im ersten Halbjahr konnte creditshelf ihren Wachstumskursfortsetzen und die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um287,4 % auf 765,5 TEUR (Vorjahr: 197,6 TEUR) steigern. Dazu trugwesentlich das über die creditshelf-Plattform vermittelteKreditvolumen bei, das sich im Berichtszeitraum von 8,3 Mio. EUR auf15,4 Mio. EUR erhöhte - dies entspricht einer deutlichen Steigerungvon 86 %. Entsprechend verzeichnete creditshelf eine Zunahme der vonden Kreditnehmern erhaltenen Vermittlungsgebühren sowie der vonInvestoren gezahlten Servicegebühren, so dass sich der Umsatz in denersten sechs Monaten 2018 nahezu verdreifachte.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich für daserste Halbjahr 2018 auf -2.876,6 TEUR (Vorjahreszeitraum: -724,7TEUR). Das EBIT lag somit erwartungsgemäß im negativen Bereich, wasinsbesondere durch erhöhte Aufwendungen für Personal und Marketingzur Forcierung des Unternehmenswachstums sowie die gestiegenenAufwendungen aus den virtuellen Beteiligungsprogrammen dercreditshelf Gruppe bedingt war.Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentiert dieGeschäftsentwicklung: "Im ersten Halbjahr 2018 haben wir weiterewichtige Schritte in unserer Entwicklung genommen, um uns alszuverlässiger Partner für mittelständische Unternehmen zu etablierenund attraktive Finanzierungslösungen zu arrangieren. Dies spiegeltsich auch in der positiven Entwicklung des operativen Geschäfts inden ersten sechs Monaten 2018 wider. Zugleich haben wir mit demerfolgreichen Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse einenbedeutenden Meilenstein auf unserem Wachstumskurs erreicht, der unsweiteren Antrieb verleihen wird."Beim Volumen der über creditshelf angefragten Krediten erreichtedas Unternehmen im Berichtszeitraum einen neuen Rekord. So wurden imersten Halbjahr insgesamt Kredite in Höhe von 507 Mio. EUR über diePlattform von creditshelf angefragt (Vorjahreszeitraum: 166 Mio.EUR). Ebenso erhöhte sich die Zahl der angefragten Kreditprojektedeutlich auf 560 (Vorjahreszeitraum: 269). Zum 30. Juni 2018 hat derMittelstandsfinanzierer damit seit Start der Plattform insgesamt1.448 Kreditanfragen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,15 Mrd.EUR erhalten."Im Markt für digitale Mittelstandsfinanzierung sehen wir eingroßes Wachstumspotential. Während die deutsche Wirtschaft wächst unddas Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich steigt, ist das von Banken andeutsche Mittelständler ausgereichte Kreditvolumen in den vergangenenzehn Jahren nahezu gleichgeblieben. Nach unseren Schätzungen klaffthier eine Finanzierungslücke von ca. 100 Mrd. EUR. Dadurch steigtzunehmend die Anzahl vakanter Kreditprojekte, die über alternativeFinanzierungslösungen bedient werden können. Wir sehen uns gutaufgestellt, um diese Marktchancen mit unserer Lösung zur digitalenMittelstandsfinanzierung konsequent zu nutzen", ergänzt Dr. DanielBartsch, COO von creditshelf.Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr2018 erwartet der Vorstand eine Fortsetzung des Wachstumstrends imweiteren Jahresverlauf. Durch die hohe Skalierbarkeit der Plattform,das dynamische Marktumfeld und die konsequente Wachstumsstrategierechnet der Vorstand damit, mittelfristig pro Jahr Kredite in Höhevon 500 Mio. EUR finanzieren zu können.Dr. Mark Währisch, CRO von creditshelf, erläutert die Strategie:"Um unsere Kreditrisikoanalyse noch schneller und exakter zu machen,entwickeln wir unsere Software, Algorithmen und Modelle stetigweiter. Zudem sind wir regelmäßig im Dialog mit Banken, umcreditshelf als Kooperationspartner für derartige Kredite zupositionieren. Darüber hinaus arbeiten wir daran, unserProduktangebot zu erweitern und unseren Kunden weitere attraktiveFinanzierungslösungen anzubieten."Der vollständige Bericht für das erste Halbjahr 2018 steht abheute auf der Investor Relations Website ir.creditshelf.com zumDownload zur Verfügung.Über creditshelfcreditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zubedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht.Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Mainversteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarkenGeschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. AlsMittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt,um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durchKredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zubedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherteKredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischenUnternehmen so den Zugang zu hochattraktivenFinanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmenprofessionellen Investoren auf der Suche nach attraktivenAnlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu denKernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneterKreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenziellerKreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einerindikativen Kouponspanne. 