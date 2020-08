creditshelf erweitert Zielkundensegment auf Mittelständler ab 1 Mio. EUR Jahresumsatz

Frankfurt am Main (ots) - creditshelf, die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, bietet jetzt auch innovative Finanzierungslösungen für Kunden mit einem Jahresumsatz bereits ab 1 Mio. EUR. Damit reagiert creditshelf auf die starke Nachfrage aus diesem Segment und setzt neue Impulse für das Unternehmenswachstum. Bisher war für Finanzierungsanfragen auf der Plattform ein Jahresumsatz von mindestens 2,5 Mio. EUR notwendig."Basis unserer Wachstumsstrategie war schon immer unser Fokus auf die Bedürfnisse des deutschen Mittelstands", erklärt Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Marktvorstand bei creditshelf. "Gerade in den letzten Monaten erleben wir eine stark zunehmende Nachfrage der kleineren Mittelständler. Dank der konsequenten Weiterentwicklung unserer Risikoalgorithmen und Plattformtechnologie seit dem Markteintritt im Jahr 2015 freuen wir uns, dass wir ab sofort auch dieser Kundengruppe innovative und flexible Finanzierungslösungen anbieten können."Herzstück der creditshelf Kreditanalyse ist eine eigens entwickelte Technologieplattform, die in der Lage ist, aktuelle Unternehmensinformationen aus internen und externen Quellen zu berücksichtigen. Gerade in der derzeitgen Marktsituation mit einer hohen Unsicherheit und großen Volatilität ist Aktualität eine entscheidende Komponente. Bei einer digitalen Bereitstellung der benötigten Informationen erhalten die Unternehmen innerhalb von 48 Stunden eine qualifizierte Rückmeldung zu ihrer Anfrage.Die Mittelbereitstellung für die Kreditvergabe erfolgt durch institutionelle Investoren, die entweder direkt auf der Plattform investieren oder über den ersten eigenen creditshelf Kreditfonds. Ankerinvestor ist hier der Europäische Investitionsfonds (EIF), der dieses Investment im Rahmen des Juncker Plans nutzt, um gerade in diesen Zeiten kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen und ihnen zu helfen, die enormen Herausforderungen der COVID-19 Krise zu bewältigen.Über creditshelf - http://www.creditshelf.comcreditshelf ist der Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmer, die Innovationen vorantreiben und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Über die digitale creditshelf Plattform erhalten sie die Freiheit bankunabhängig, schnell und unkompliziert eine Finanzierung zu erhalten. Herzstück ist dabei eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse. Gleichzeitig ermöglicht creditshelfs Plattformtechnologie einen modernen Kapitalmarktzugang. Professionelle Investoren können direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner unterstützen ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen. So entsteht ein Netzwerk, von dem alle profitieren.creditshelf wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen. Weitere Informationen unter https://creditshelf.com/de/Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-agPressekontakt:Presse und Kommunikation:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 772 413birgit.hass@creditshelf.com http://www.creditshelf.comInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftMaximilian FranzInvestor Relations ManagerMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 719 113ir@creditshelf.com http://www.creditshelf.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118656/4670984OTS: creditshelfOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell