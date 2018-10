creditshelf erhält weiteren institutionellen Kredit-Investor

Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft, ein Pionierim Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland mitSitz in Frankfurt, hat einen weiteren bedeutenden Kredit-Investorgewinnen können. Ein börsennotierter deutscher Konzern hat die Anlagevon 20 Millionen Euro zugesagt.Der Betrag soll als Teil des Corporate Cash Managements inKMU-Kredite investiert werden. Das Unternehmen nutzt creditshelf, umkurzfristige Liquiditätsüberschüsse zu veranlagen. Dabei werdenbewusst Kredite mit kürzeren Laufzeiten in gleichen Trancheninvestiert und zur Risikostreuung ein entsprechendes Kreditportfolioaufgebaut.creditshelf-CEO Dr. Tim Thabe kommentiert die Zusammenarbeit: "Dasanhaltende Tiefzinsumfeld stellt Investoren vor großeHerausforderungen. Wir freuen uns nun erstmalig einen klassischenbörsennotierten Konzern aus Deutschland in den Kreis unsererKreditinvestoren aufzunehmen. Dies zeigt, dass unsere Rolle alsOriginator von KMU-Krediten im Markt immer stärker von Institutionenwahrgenommen wird."Die Bedeutung der flexiblen Finanzierungslösungen von creditshelffür mittelständischer Kreditnehmer und Private Equity-Sponsoren hatin den letzten Jahren als Ergänzung der Angebote von Banken ständigzugenommen. Auch auf Seiten der institutionellen Investoren stößtdiese neue Art der Anlage auf sehr großes Interesse, da ihnen hiermiteine bisher nur Banken offenstehende Assetklasse mit eineminteressanten Rendite-Risiko-Profil zur Verfügung steht."Durch die kontinuierliche Verbreiterung unserer Investorenbasissteigt unsere Attraktivität für mittelständischen Kreditnehmer"erläutert Dr. Daniel Bartsch, COO von creditshelf. "Diese erhaltennicht nur schnellere Kredite, sondern profitieren bei entsprechenderBonität auch von einer günstigeren Finanzierung."Über creditshelfcreditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zubedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht.Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Mainversteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarkenGeschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. AlsMittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt,um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durchKredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zubedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherteKredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischenUnternehmen so den Zugang zu hochattraktivenFinanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmenprofessionellen Investoren auf der Suche nach attraktivenAnlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu denKernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneterKreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenziellerKreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einerindikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhältcreditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von denInvestoren Gebühren.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-agWeitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel: +49 (0)69 348 77 240birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deInvestor-Relations-Kontakt:cometis AGMaximilian FranzTel: +49(0)611 - 205855-22Fax: +49(0)611 - 205855-66franz@cometis.deOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell