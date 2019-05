creditshelf erfolgreich in die IVW aufgenommen / Fachmagazin des Mittelstandsfinanzierers erscheint mit einer gedruckten Auflage von 100.000 Exemplaren

Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft ist nacherfolgreicher Prüfung als Mitglied in die Informationsgemeinschaftzur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) aufgenommenworden. Damit wird die Auflage des "creditshelf magazin", das sichmit allen Themen rund um die Mittelstandsfinanzierung befasst,künftig jedes Quartal geprüft und den Werbekunden zur Verfügunggestellt."Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufnahmeprüfung dercreditshelf Aktiengesellschaft in die IVW. Damit sind wir nunberechtigt, das IVW-Zeichen zu führen und mit der IVW-Mitgliedschaftzu werben. Durch die IVW-Aufnahme haben wir nun eine klare Basis fürden Werbemarkt", sagt Dr. Tim Thabe, Vorstandsvorsitzender voncreditshelf."IVW-geprüfte Auflagenzahlen bedeuten für Werbekunden regelmäßige,neutrale und nachweislich verlässliche Angaben", ergänzt Birgit Hass,Leiterin Marketing und Kommunikation bei creditshelf. "DieVergleichbarkeit dank transparenter Leistungskennziffern für unserMagazin ist die vom Markt gewünschte professionellePlanungsgrundlage."Das "creditshelf magazin" liefert Berichte über erfolgreicheFinanzierungsprojekte, Porträts von Kunden und Marktpartnern,Hintergrundinformationen zum aktuellen Marktgeschehen, Kommentare zuaktuellen Trends und Entwicklungen sowie Interviews mit Experten undWissenschaftlern. Die nächste Ausgabe erscheint am 01. Juni 2019 miteiner gedruckten Auflage von 100.000 Exemplaren.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Teambesteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen inder Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionierder digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der FrankfurterWertpapierbörse gelistet.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-agWeitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 77 24-13birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse und Public Relations:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrManaging DirectorMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 (40 )207 6969 83Mobil: +49 (177) 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftFabian BrügmannCFOMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 772 427ir@creditshelf.comwww.creditshelf.comcometis AGMaximilian FranzUnter den Eichen 765195 WiesbadenTel: +49 (611) 20 58 55 22franz@cometis.dewww.cometis.deOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell