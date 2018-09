creditshelf mit bisher größter deutscher Online-KMU Kredit-Finanzierung

Frankfurt (ots) - Die in Frankfurt ansässige creditshelf AG hatsoeben die bislang größte digitale KMU-Finanzierung Deutschlandsarrangiert. 4,75 Millionen Euro wurden in weniger als zwei Tagen überdie creditshelf Plattform platziert und ausbezahlt. Es handelt sichum eine erneute Buy-out Finanzierung, nachdem vor kurzem die erstedigitale M&A Finanzierung Deutschlands arrangiert worden war.Bei dem Kreditnehmer handelt es sich um ein Unternehmen aus derIT-Branche mit über 500 Mitarbeitern. Die Bedeutung der flexiblenFinanzierungslösungen von creditshelf für mittelständischeKreditnehmer und Private Equity-Sponsoren hat in den letzten Jahrenals Ergänzung der Angebote von Banken ständig zugenommen. Auch aufSeiten der institutionellen Investoren stößt diese neue Art derAnlage auf sehr hohes Interesse, da ihnen hiermit eine bisher nurBanken offenstehende Assetklasse mit attraktivemRendite-Risiko-Profil zur Verfügung steht.Die algorithmusgestützte Kreditanalyse ermögliche es, derartigeUnternehmensfinanzierungen effizient zu bewerten und abzuwickeln,erläutert creditshelf Vorstand und Chief Risk Officer Dr. MarkWährisch. "Unsere Kunden profitieren dabei von digitalen Prozessen,die schnelle Durchlaufzeiten ermöglichen. Somit können sichMittelständler um ihr eigentliches Geschäft kümmern und müssen sichnicht lange mit Finanzierungsfragen aufhalten."creditshelf Gründungspartner und Vorstand Dr. Daniel Bartscherklärt: "Der Markt nimmt unsere schnellen und einfachenFinanzierungslösungen immer besser an. Neben der klassischenBetriebsmittelfinanzierung sehen wir weiterhin hohen Bedarf imBereich Wachstumskredite sowie bei M&A und Buy-out Transaktionen. Mitunseren Losgrößen von bis zu 5 Millionen Euro können wir sowohlkleinen wie auch mittleren Unternehmen eine effiziente Finanzierungbereitstellen."Bei diesen Kunden bestimmt gerade der Wunsch nach schnellenKreditentscheidungen die Suche nach alternativen Finanzierungswegen.53 Prozent der Unternehmen erhoffen sich laut der Studie"Finanzierungsmonitor 2018", welche creditshelf in Zusammenarbeit mitder TU Darmstadt verfasst hat, diesen Vorteil bei Online-Plattformen.Acht von zehn der befragten Unternehmen erwägen, solche Angebote zunutzen. Wichtigste Voraussetzung: Die Lösung ist einfach, schnell undinnovativ.Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2018"Die Studie "Finanzierungsmonitor 2018" beruht auf einer Befragungdes digitalen Mittelstandsfinanzierers creditshelf(www.creditshelf.com) im Dezember 2017. Insgesamt nahmen 200Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durchein Marktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachbereichsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.Über creditshelf - www.creditshelf.comKundenfallstudien - www.creditshelf.com/referencescreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Teambesteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen inder Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionierder digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der FrankfurterWertpapierbörse gelistet.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-gmbh.Weitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 Frankfurt+49 (0)69 348 77 240birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83 - Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell