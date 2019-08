creditshelf-Magazin: Die neue Ausgabe des Frankfurter Fintechs creditshelf ist erschienen

Frankfurt (ots) - Die Zeiten des digitalen Wandels sind schonlängst beim Unternehmertum angekommen. Es ist ein Trend, derGeschäftsführer dazu anhält, nicht auf der Stelle zu treten. Nur werNischen entdeckt, Branchenentwicklungen beobachtet, neue Wege gehtund sich ständig weiterentwickelt, hat langfristig mit seinemGeschäft Erfolg. Tipps und Handlungsempfehlungen erhalten Unternehmerund Manager im creditshelf-Magazin.In der neuen Ausgabe des creditshelf-Magazins werden Personenvorgestellt, die ständig in Bewegung sind und für ihrenGeschäftserfolg immer neue Wege gehen. Auch das Frankfurter Fintechcreditshelf ist entstanden, weil es auf dem Finanzierungsmarkt eineLücke gab, die in einem innovativen Geschäftsmodell mündete. DenLeser erwartet ein Blick hinter die Kulissen des digitalenMittelstandsfinanzierers. Er erfährt alles über die erste öffentlicheHauptversammlung der börsennotierten Aktiengesellschaft. Dabeistellte der Vorstand in einer Präsentation das Geschäftsmodell dercreditshelf AG mit seiner einzigartigen, skalierbarenOnline-Plattform vor und berichtete über das bemerkenswerte Wachstumim Geschäftsjahr 2018, in dem u.a. der Umsatz nahezu verdoppeltwerden konnte.Auch die aktuellen Trends und Impulse aus der Finanz- undWirtschaftswelt fehlen in der jüngsten Ausgabe nicht. Sie reichen vonallgemeinen Fragen, wie es um die deutsche Wirtschaft steht, darüberwas gesunde Mitarbeiter langfristig bewirken können bis hin zumGespräch des creditshelf-Vorstandsmitglieds Dr. Mark Währisch überdas Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) und die dadurch neuinterpretierte Museumskultur in Frankfurt am Main.Mit der Rubrik "3 Fragen an ..." wird dem Leser das neueKonferenzformat "Frankfurt Digital Finance" nähergebracht. ImGespräch mit der Moderatorin Corinna Egerer geht es um dieHintergründe des Events und was es bewirken soll. Wie in jedemcreditshelf-Magazin erscheinen auch in der aktuellen AusgabeExpertenbeiträge. Neben Gregor Heinrich, CTO von creditshelf, derüber die Arbeit und neue Rolle der Risikoanalysten spricht, meldensich Fachexperten zu Themen wie Kapitaltrends, Vorsprechen bei derBank oder digitalem Personalwesen zu Wort.Beantragen Sie jetzt das creditshelf-Magazin kostenfrei alsE-Paper: https://e-paper.creditshelf.comÜber creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Teambesteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen inder Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionierder digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der FrankfurterWertpapierbörse gelistet.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-agPressekontakt:Weitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 77 24-13birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse und Public Relations:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrManaging DirectorMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 (40 )207 6969 83Mobil: +49 (177) 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftFabian BrügmannCFOMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 772 427ir@creditshelf.comwww.creditshelf.comcometis AGMaximilian FranzUnter den Eichen 765195 WiesbadenTel: +49 (611) 20 58 55 22franz@cometis.dewww.cometis.deOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell