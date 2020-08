creditshelf: Kurzfristig neutral

Die Aktie der creditshelf AG befindet sich immer noch in einem langfristigen Abwärtstrend. Er hält seit über zwei Jahren an und hat den Kurs in dieser Zeit von über 80,00 auf unter 50,00 Euro fallen lassen. Der 50-Wochendurchschnitt verläuft derzeit bei 54,10 Euro und ist vom aktuellen Kurs rund zehn Prozent entfernt.

