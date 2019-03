creditshelf im Geschäftsjahr 2018 deutlich gewachsen / Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2018 auf 2,4 Mio. EUR verdoppelt / Starkes viertes Quartal trägt 0,8 Mio. EUR bei

Frankfurt (ots) - Die creditshelf Aktiengesellschaft, Pionier imBereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland,veröffentlicht heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2018.creditshelf ist im Geschäftsjahr 2018 deutlich gewachsen und konntedie Umsatzerlöse um knapp 100 % auf 2,4 Mio. EUR steigern (Vorjahr:1,2 Mio. EUR). Dies basiert im Wesentlichen auf einem signifikantenAnstieg des über die creditshelf-Plattform arrangiertenKreditvolumens von 33,5 Mio. EUR im Jahr 2017 auf insgesamt 50,7 Mio.EUR im Berichtsjahr. Entsprechend verzeichnete creditshelf eineZunahme der von den Kreditnehmern erhaltenen Vermittlungsgebühren,die sich auf rund 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR) erhöhten. Dieim zweiten Quartal 2017 eingeführten Vermittlungsgebühren fürInvestoren trugen im Geschäftsjahr 2018 erstmals ganzjährig rund 0,9Mio. EUR zum Umsatz bei (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR).Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war im Geschäftsjahr2018 erwartungsgemäß durch Wachstumsinvestitionen belastet und beliefsich auf 5,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 1,1 Mio. EUR). Dies istin erster Linie auf die gestiegenen Personalkosten von 3,8 Mio. EUR(Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) aufgrund des Personalaufbaus sowie die imZusammenhang mit dem IPO stehenden Einmalzahlungen zurückzuführen.Nach 17 Vollzeitequivalenten (VZK) zu Beginn des Geschäftsjahresbestand der Mitarbeiterstab von creditshelf zum 31. Dezember aus 33VZK. Darüber hinaus stieg der Aufwand für Marketing- undWerbemaßnahmen auf 1,1 Mio EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR), um die Markecreditshelf im Markt zu etablieren.Die langfristigen Vermögenswerte lagen zum Bilanzstichtag 31.Dezember 2018 mit 3,2 Mio. EUR über dem entsprechenden Wert zumGeschäftsjahresende 2017 (Vorjahresstichtag: 1,9 Mio. EUR).Insbesondere sind die immateriellen Vermögenswerte aufgrund vonInvestionen in Technologie und die Risikoplattform auf 2,4 Mio. EUR(Vorjahresstichtag: 0,5 Mio. EUR) gestiegen. Die kurzfristigenVermögenswerte erhöhten sich anlässlich des erfolgreichen Börsengangsam 25. Juli 2018 auf 13,2 Mio. EUR (Vorjahresstichtag: 2,3 Mio. EUR).Infolge zweier Kapitalerhöhungen und des Börsengangs stieg dasEigenkapital deutlich auf 11,5 Mio. EUR (Vorjahresstichtag: 1,2 Mio.EUR). Die Eigenkapitalquote lag somit bei 69,7 % (Vorjahr: 27,5 %).Daneben erhöhten sich die langfristigen und kurzfristigenFinanzverbindlichkeiten auf insgesamt 5,0 Mio. EUR nach 3,1 Mio. EURzum Vorjahresstichtag.Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, zeigt sich mit der Entwicklungim abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: "Als Pionier derdigitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland hat creditshelf imvergangenen Jahr seinen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Dieszeigt, dass unsere Strategie funktioniert und spiegelt sich auch inunseren Zahlen wider. Über creditshelf wurden deutlich mehr Krediteangefragt und arrangiert als je zuvor. Mit dem erfolgreichenBörsengang sowie unseren Investitionen in Software, Mitarbeiter undMarketing haben wir unsere Voraussetzungen weiter verbessert. Wirsind davon überzeugt, dass wir in unserer Entwicklung erst am Anfangstehen. Im Markt für digitale Mittelstandsfinanzierung liegt nocheine Menge Potenzial. Bei creditshelf arbeiten wir tagtäglich daran,dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen."Das im Berichtszeitraum über creditshelf angefragte Kreditvolumenverdoppelte sich auf mehr als 1 Mrd. EUR in 2018 (Vorjahr: 471 Mio.EUR). Gleichzeitg konnte creditshelf das Volumen der arrangiertenKredite um 51,2 % auf 50,7 Mio. EUR erhöhen. Dabei ist creditshelftrotz des starken Wachstums den hohen Standards in der Risikoanalysetreu geblieben. Gleichzeitg verzeichnete creditshelf einen Anstiegdes durchschnittlichen arrangierten Kreditvolumens auf 745 TEUR(Vorjahr: 424 TEUR). Auch die durchschnittliche Laufzeit der Krediteerhöhte sich auf 19,9 Monate (Vorjahr: 14,5 Monate). DieseEntwicklung trug zu einer wesentlichen Verbesserung der Margen bei.Um weiter zu wachsen und Kreditanfragen effizient zu bearbeiten,entwickelt creditshelf seine Risikoanalyse-Tools stetig weiter.Zugleich steht das Unternehmen mit großen Bankhäusern im Dialog, umsich als strategischer Partner zu positionieren. Der Vorstand istdaher zuversichtlich, die Potenziale des sich dynamisch entwickelndenMarkts, der sich aus der steigenden Nachfrage nach alternativenFinanzierungslösungen ergibt, nutzen zu können und dieMarktführerschaft im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierungin Deutschland auszubauen.Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet der Vorstand der creditshelfeine Umsatzsteigerung zwischen 90 und 130 % auf 4,4 bis 5,5 Mio. EUR.Aufgrund von Investitionen in das weitere Wachstum rechnet derVorstand für das Geschäftsjahr 2019 mit einem EBIT im Korridor von3,5 bis 4,5 Mio. EUR. Mittelfristig geht der Vorstand weiterhindavon aus, pro Jahr Kredite in der Höhe von 500 Mio. EUR arrangierenzu können.Der vollständige Geschäftsbericht 2018 steht ab heute auf derInvestor Relations Website http://ir.creditshelf.com zum Download zurVerfügung.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zubedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert.Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Mainversteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarkenGeschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. AlsMittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt,um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durchKredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zubedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an,Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen undmittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktivenFinanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmenprofessionellen Investoren auf der Suche nach attraktivenAnlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu denKernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneterKreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenziellerKreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie dasrisikoadäquate Pricing. 