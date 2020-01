creditshelf AG gewinnt Marc-Oliver Knobloch als neuen Leiter Firmenkunden

Frankfurt (ots) - creditshelf, der Pionier der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland, verstärkt sein Management-Team durchMarc-Oliver Knobloch, der ab sofort als Leiter Firmenkunden die Beziehungen undVertriebsaktivitäten in Richtung Mittelstandskunden, Kooperationspartner undDarlehensvermittler verantwortet."Marc-Oliver Knobloch verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung undumfangreiches Know-how in unterschiedlichen Bereichen derMittelstandsfinanzierung. Durch sein großes Netzwerk an mittelständischenUnternehmen und Finanzdienstleistern, seine Expertise - sowohl auf derFinanzierungs- als auch der Beratungsseite - sowie seine langjährigeFührungserfahrung auch internationaler und multidisziplinärer Teams wird erunserem Geschäft die notwendigen Impulse geben, um unseren Wachstumspfadkonsequent fortzusetzen", erklärt Marktvorstand Dr. Daniel Bartsch.Der diplomierte Volkswirt Marc-Oliver Knobloch hat nach zahlreichen, auchinternationalen Stationen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen undFinanzdienstleistern zuletzt erfolgreich das Marketing und den Vertrieb bei derPartnerFonds AG verantwortet. Hier war er insbesondere verantwortlich fürEigenkapitallösungen für mittelständische Unternehmen bis 100 Mio. EuroJahresumsatz mit einem Einzelinvestitionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro."creditshelf befindet sich auf einem starken Wachstumskurs insbesondere durchunsere Kooperationen mit der Commerzbank und seit Kurzem auch der BNP ParibasAsset Management. Mit Marc-Oliver Knobloch ergänzen wir unser erweitertesManagement-Team und freuen uns über die Verstärkung", fügt CEO Dr. Tim Thabehinzu.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach,schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer voncreditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Dascreditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelangeErfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. DerPionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörsegelistet.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-agWeitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 77 24-13birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse und Public Relations:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 (40 )207 6969 83Mobil: +49 (177) 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deInvestor Relations:creditshelf AktiengesellschaftMaximilian FranzInvestor Relations ManagerMainzer Landstraße 33a60329 FrankfurtTel.: +49 (69) 348 719 113ir@creditshelf.comwww.creditshelf.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118656/4507330OTS: creditshelfOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell