conhIT wird DMEA - neuer Name signalisiert den Wandel vom Branchentreff zur Plattform für die digitale Gesundheitsversorgung (FOTO)

Berlin (ots) -Die conhIT - Connecting Healthcare IT, Europas wichtigsteSchlüsselveranstaltung der Gesundheits-IT für Entscheider ausGesundheitswirtschaft, -politik und Wissenschaft, erhält nach elfJahren einen neuen Namen: DMEA. Die Umbenennung ist ein deutlichesZeichen der strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung desMesse- und Kongresskonzeptes der conhIT.Die Digitalisierung ist in der Gesundheitsversorgung angekommenDie conhIT wurde ins Leben gerufen, um die Digitalisierung desGesundheitswesens maßgeblich voranzutreiben. Eine Mission, dank dererIT heute ein wesentlicher Grundbaustein nachhaltiger und effizienterGesundheitsversorgung ist. Um auch weiterhin Impulsgeber undVorreiter zu sein, wird die DMEA zukünftig die gesamte digitaleVersorgungskette in allen Prozessschritten abbilden. Dafür wird sieschrittweise zur Plattform ausgebaut, die eine konstruktive,erkenntnisreiche Diskussion über den Einsatz von IT entlang derVersorgungskette ermöglicht. Erklärtes Ziel der DMEA ist es, sowohldie fachrichtungs- und sektorenübergreifende digitale Vernetzung zufördern, als auch neue Zielgruppen anzusprechen. Die bewährteMischung aus Fachmesse, Akademie, Kongress und vielzähligenDialog-Veranstaltungen bleibt erhalten. Einzelne Komponenten werdenweiterentwickelt, um noch mehr Raum für innovative Impulse und einengemeinsamen Diskurs zu schaffen."Die conhIT hat entscheidend dazu beigetragen, dass IT nicht mehrlosgelöst von Prozessen der Gesundheitsversorgung betrachtet wird;sie ist vielmehr als elementarer Bestandteil anerkannt. Es wird nichtmehr darüber diskutiert, ob die Digitalisierung stattfinden soll,sondern in welcher Geschwindigkeit und in welchem nutzenstiftendenAnwendungsfall. Erfolgreiche digitale Gesundheitsversorgung istinterdisziplinär. Daher versteht sich die DMEA ausdrücklich alsInformations- und Kommunikationsveranstaltung für alle Entscheider,die an der Gestaltung digitaler Prozesse im Gesundheitssystembeteiligt sind", erklärt Jens Naumann, Vorstandsvorsitzender desBundesverbandes Gesundheits-IT - bvitg e.V., die geplante neueAusrichtung der DMEA.DMEA - Connecting Digital HealthUm für die bisherigen und neuen Aussteller und Fachbesuchergleichermaßen attraktiv zu sein und dabei die Rahmenbedingungeneines beschleunigten digitalen Wandels zu berücksichtigen, erarbeitetder Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e. V. als Veranstaltergemeinsam mit seinen Kooperationspartnern, dem BerufsverbandMedizinischer Informatiker e.V. (BVMI), der deutschen Gesellschaftfür Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e. V.(gmds), dem Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter e.V.(KH-IT) und dem Chief Information Officers - Universitätsklinika(CIO-UK) sowie der Messe Berlin, das neue organisatorische undinhaltliche Konzept der DMEA. Die erfolgreiche Kooperation mit denVerbänden der Anwender von Softwarelösungen und der Wissenschaft wirdintensiviert und die Umsetzung am Standort Berlin mit dem bewährtenPartner Messe Berlin fortgeführt."Im Zuge der Digitalisierung verändert sich nicht nur das gesamteGesundheitswesen, sondern auch das Umfeld unserer Veranstaltung.Deshalb ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um unter sehr positivemVorzeichen der Entwicklung der Aussteller und Fachbesucher auf derconhIT einen Schritt weiterzugehen. Der "Branchentreff conhIT" wirdzur "Plattform der digitalen Medizin und Gesundheitsversorgung DMEA",begründet Jens Heithecker, Executive Vice President Messe BerlinGroup, die Entscheidung zur Weiterentwicklung der conhIT zum jetzigenZeitpunkt.Digital Medical Expertise & ApplicationsDie Auswirkungen der digitalen Transformation beschäftigenzunehmend auch den Bereich Pflege, die niedergelassene und in denKliniken tätige Ärzteschaft sowie Unternehmen, die sich mitinnovativen Angeboten neu im Gesundheitssystem einbringen möchten.Diese Zielgruppen werden durch umfangreiche Angebote der DMEA nochgezielter angesprochen. Gleichzeitig entsteht ausreichend Raum fürdie Erörterung aktueller Trends wie Künstliche Intelligenz oderBlockchain sowie Networking- und Kongressformate, die einen Dialoginnerhalb der Branche fördern. Innovative Angebote fürNachwuchskräfte in allen Bereichen runden die DMEA ab.Die DMEA 2019 findet vom 9. bis zum 11. April 2019 auf demMessegelände Berlin statt. Schon jetzt haben zahlreiche Aussteller,darunter viele Goldpartner, ihre erneute oder erstmalige Teilnahmezugesagt.Über die DMEADie DMEA löst die conhIT - Connecting Healthcare IT ab und folgtdamit der strategischen Weiterentwicklung mit dem Ziel, zukünftig diegesamte digitale Versorgungskette in allen Prozessschrittenabzubilden. Die DMEA wird hierfür schrittweise zur Plattform für alledigitalen Bereiche ausgebaut, die heute und in Zukunft die Akteuredes Gesundheitssystems betreffen. Die DMEA richtet sich anEntscheider aus sämtlichen Bereichen der Gesundheitsversorgung - vonKrankenhausgeschäftsführern und IT-Leitern über Ärzte undPflegedienstleiter bis hin zu Gesundheitspolitikern und Experten ausWissenschaft und Forschung. Als integrierte Gesamtveranstaltung mitMesse, Kongress, Akademie und Networking bietet sie den Teilnehmernund Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungenund Produkte der digitalen Gesundheitsversorgung zu informieren,Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf hohem Niveaufortzubilden.Veranstalter der DMEA ist der Bundesverband Gesundheits-IT - bvitge.V., die Organisation liegt bei der Messe Berlin. Sie wird darüberhinaus in Kooperation mit den Branchenverbänden GMDS (DeutscheGesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie undEpidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker)e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband derKrankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief InformationOfficers - Universitätsklinika) gestaltet. Die dreitägigeVeranstaltung findet jedes Jahr im April auf dem BerlinerMessegelände statt.Weitere Informationen über Produkte, Themen, Veranstaltungen undTrends der Branche bietet das Health IT-Portal der bvitg ServiceGmbH, ein Tochterunternehmen des Bundesverbands Gesundheits-IT -bvitg e.V.:www.health-it-portal.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet: www.dmea.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta WoltersPressereferentinMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038 2279Fax: +49 30 3038 912279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell